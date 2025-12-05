0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Свежепригнанные» легковые автомобили в ноябре 2025 года

Технологии&Авто
10
«Свежепригнанные» легковые автомобили в ноябре 2025 года
«Свежепригнанные» легковые автомобили в ноябре 2025 года
Общее количество несколько меньше октябрьского, структура этого импорта заметно изменилась.
Если раньше было доминирование дизельных универсалов, то ноябрь 2025 года войдет в историю как месяц, когда «электрички» уверенно вышли в лидеры.
Причина такой активности прозаична и прагматична: льгота с нулевым НДС для электромобилей истекает 31 декабря. Бюджет принят, поправка о продлении льгот отклонена. Поэтому украинцы массово ввозят электромобили, чтобы успеть до того, как придется платить минимум на 20% больше из-за возврата НДС.
В рейтинге марок первое место традиционно удерживает народный любимец Volkswagen. Здесь без изменений — «Гольфы» и «Пассаты» везут стабильно. На второй строчке — премиальная Audi, свидетельствующая о желании украинцев ездить на качественных немецких авто.
«Свежепригнанные» легковые автомобили в ноябре 2025 года
А вот на третье место, обогнав BMW, Nissan, Ford и Renault, ворвалась Tesla. Бренд, официально даже не представленный в Украине, стал третьим по популярности в импорте! Это беспрецедентный случай, когда «серый» импорт гаджетов на колесах превосходит официальных гигантов автоиндустрии.
Также в десятке уверенно держатся корейцы (Hyundai, KIA) и японцы (Nissan), но их позиции сейчас определяет наличие в линейке популярных электроавто.
«Свежепригнанные» легковые автомобили в ноябре 2025 года
Что касается премиальных моделей, то в прошлом месяце украинский автопарк пополнился следующими автомобилями этой категории: 110 Porsche, 8 Maserati, 3 Rolls-Royce и 2 Bentley. И хотя статистику они не делают, настроение точно создают.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems