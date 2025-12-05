«Свежепригнанные» легковые автомобили в ноябре 2025 года Сегодня 20:00 — Технологии&Авто

«Свежепригнанные» легковые автомобили в ноябре 2025 года

Общее количество несколько меньше октябрьского, структура этого импорта заметно изменилась.

Если раньше было доминирование дизельных универсалов, то ноябрь 2025 года войдет в историю как месяц, когда «электрички» уверенно вышли в лидеры.

Причина такой активности прозаична и прагматична: льгота с нулевым НДС для электромобилей истекает 31 декабря. Бюджет принят, поправка о продлении льгот отклонена. Поэтому украинцы массово ввозят электромобили, чтобы успеть до того, как придется платить минимум на 20% больше из-за возврата НДС.

В рейтинге марок первое место традиционно удерживает народный любимец Volkswagen. Здесь без изменений — «Гольфы» и «Пассаты» везут стабильно. На второй строчке — премиальная Audi, свидетельствующая о желании украинцев ездить на качественных немецких авто.

А вот на третье место, обогнав BMW, Nissan, Ford и Renault, ворвалась Tesla. Бренд, официально даже не представленный в Украине, стал третьим по популярности в импорте! Это беспрецедентный случай, когда «серый» импорт гаджетов на колесах превосходит официальных гигантов автоиндустрии.

Также в десятке уверенно держатся корейцы (Hyundai, KIA) и японцы (Nissan), но их позиции сейчас определяет наличие в линейке популярных электроавто.

Что касается премиальных моделей, то в прошлом месяце украинский автопарк пополнился следующими автомобилями этой категории: 110 Porsche, 8 Maserati, 3 Rolls-Royce и 2 Bentley. И хотя статистику они не делают, настроение точно создают.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

