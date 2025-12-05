Dacia готовит новый универсал C-Neo (фото) Сегодня 23:23 — Технологии&Авто

Dacia готовит новый универсал C-Neo (фото)

Dacia приближается к премьере нового проекта, который, как ожидается, получит название C-Neo. Британское издание Autoexpress обнародовало первые подробности и отметило, что новинка станет не просто универсалом, а настоящим «сараем» с чертами кроссовера.

Модель будет иметь вытянутый кузов, увеличенный клиренс и защитные пластиковые накладки на арках и порогах, призванные уберечь краску от царапин.

Журналисты предполагают, что Dacia C-Neo будет сохранять доступную цену и разместится в линейке между моделями Duster и Bigster. В Европе новинку могут оценить примерно в 22−23 тысячи евро, и это будет заметно дешевле всех конкурентов, что фактически сделает модель уникальным предложением в своем сегменте.

От автомобиля ожидают рекордной емкости и багажника объемом около 600 литров. При этом он не станет копией существующего Jogger и получит свой дизайн. Длина машины составит около 4,5 метра, а колесная база — 2,7 метра. Основой для модели станет платформа CMF-B, что открывает путь как переднеприводным, так и полноприводным версиям.

Относительно двигателей инсайдеры прогнозируют появление 1,2-литрового мягкогибридного агрегата TCe MHEV, а также полноценной гибридной установки мощностью 155 л.с. Дебют C-Neo ожидается в 2026 году.

