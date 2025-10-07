Джефф Безос назвал инвестиционный бум в ИИ «пузырем с большой отдачей»
Соучредитель Amazon Джефф Безос заявил, что нынешний всплеск затрат на искусственный интеллект напоминает «промышленный пузырь», в котором переплетаются хорошие и плохие идеи. Инвесторы рискуют потерять часть вложений, однако в долгосрочной перспективе выгоды от технологий будут значительными.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова миллиардера.
Как заявил Безос, сегодня каждая компания в сфере ИИ получает финансирование независимо от качества идеи или наличия готового продукта. Он отметил, что миллиардные вливания в проекты на ранней стадии делают почти невозможным для инвесторов различать устойчивые бизнес-модели и авантюрные инициативы.
Однако ИИ, как уверен предприниматель, изменит каждую отрасль и повысит производительность бизнеса по всему миру. Он сравнил происходящее с биотехнологическим бумом 1990 годов, когда многие компании обанкротились, но в итоге появилось эффективное лекарство.
Аналогию предприниматель провел и с пузырем доткомов, который дал начало работающим сегодня интернет-гигантам.
Безос отметил, что сегодня деньги направляются не только в разработчиков ИИ, но и в связанные с ними инфраструктурные решения. Это касается центров обработки данных, производства чипов и приложений. К так называемым поставщикам «неооблаков» приток инвестиций идет еще до того, как они фактически создали мощные вычислительные комплексы, подчеркнул бизнесмен.
Ажиотаж отражается и на сделках, отметили в Bloomberg. По данным СМИ, компания BlackRock ведет переговоры о приобретении Aligned Data Centers за $40 млрд. Кроме того, OpenAI, разработчик ChatGPT, на недавней вторичной продаже акций оценили в $500 млрд, став самой дорогой частной компанией в мире.
В то же время ряд инвесторов предупреждают о перегреве рынка. Так, в GIC отметили, что особенно ярко «пузырь ажиотажа» проявляется в венчурных инвестициях на ранних стадиях. Однако Безос призвал смотреть шире и подчеркнул, что после корректировки останутся игроки, способные приносить реальные результаты.
«Когда улягутся страсти и станет ясно, кто окажется в выигрыше, общество выиграет от этих изобретений», — заявил он.
По словам предпринимателя, колоссальные преимущества ИИ для человечества неизбежно проявятся в будущем, даже если часть инвестиций будет потеряна.
