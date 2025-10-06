Лидеры импорта автомобилей в сентябре (инфографика) Сегодня 20:03 — Технологии&Авто

Лидеры импорта автомобилей в сентябре (инфографика)

В сентябре 2025 года на первую регистрацию в Украине подали 22,7 тысячи подержанных легковушек из-за границы. Это на 1,9% меньше, чем в августе, но на 40,2% больше, чем в сентябре 2024 года.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

С начала года объемы ввоза росли: от 14,5 тыс. в январе до 22,5 тыс. в мае. В июне темпы несколько снизились, после чего рынок стабилизировался.

Инфографика: eauto.org.ua

Средний возраст легковых автомобилей, которые влились в украинский парк в течение сентября 2025 года, за месяц уменьшился с 8,5 до 8,4 года.

Лидеры среди брендов

Больше всего в Украину привозят Volkswagen. На второй позиции Audi, сохраняющий популярность среди авто премиум-класса.

Третью строчку заняла Tesla, которая благодаря спросу на электромобили удерживает высокие позиции. Однако после введения НДС на импорт электрокаров в следующем году бренд может потерять несколько мест.

Также высоким спросом пользуются Nissan (благодаря Leaf), а в середине рейтинга — Renault, BMW и Ford. Замыкают десятку Hyundai, Skoda и KIA.

Инфографика: eauto.org.ua

Популярные модели

Борьба за первенство шла между Volkswagen Golf и Tesla Model Y. С небольшим отрывом победил немецкий хэтчбек, в том числе благодаря своей электрической версии e-Golf.

Популярными остаются и другие модели: Tesla Model 3, Volkswagen Tiguan, Nissan Leaf, Skoda Octavia, Audi Q5, KIA Niro, Volkswagen Passat, Nissan Rogue.

Инфографика: eauto.org.ua

Что касается премиальных моделей, то в прошлом месяце украинский автопарк пополнился 1 Lamborghini, 2 Rolls-Royce, 2 Bentley, 2 Ferrari и 6 Maserati.

Інститут досліджень авторинку

