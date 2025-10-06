0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Tesla Model 3 и Model Y получили увеличенный запас хода без повышения цены

Технологии&Авто
9
Tesla Model 3 и Model Y получили увеличенный запас хода без повышения цены
Tesla Model 3 и Model Y получили увеличенный запас хода без повышения цены, ionity.ua
Tesla представила обновления для своих среднеразмерных электромобилей Model 3 и Model Y, благодаря которым обе модели получили увеличенный запас хода, а Model 3 — дополнительные технические функции для повышения комфорта и безопасности вождения.
Теперь Model 3 оснащен новой фронтальной камерой, которая обеспечивает расширенный обзор окружающей среды на главном дисплее, а омыватель и нагревательный элемент камеры гарантируют четкую видимость даже в сложных погодных условиях. Кроме того, автомобиль получил обновленный рычаг указателей поворота.
Читайте также
Увеличение запаса хода стало возможным благодаря усовершенствованным аккумуляторным батареям с высокой плотностью ячеек, что в сочетании с эффективностью электропривода значительно расширяет дистанцию ​​пробега.
  • Теперь Model 3 с задним приводом может преодолевать до 554 км по стандарту WLTP на стандартных 18-дюймовых колесах вместо прежних 513 км, а вариант с максимальным запасом хода достигает 750 км вместо 702 км.
  • В полноприводной версии запас хода возрос до 716 км против 678 км раньше, а в целом дистанция Model 3 увеличилась с 528 до 571 км.
В модели Y также больше емкость аккумулятора, причем версия с максимальным запасом хода и полным приводом теперь преодолевает до 629 километров, что на 43 км больше прежнего. Это обновление позволяет улучшить эффективность и практичность электромобилей для ежедневного использования и длительных поездок.
Несмотря на технические нововведения, цены на обе модели остались прежними: седан Model 3 доступен от 39 990 евро, а кроссовер Model Y — от 44 990 евро. Оба варианта уже можно заказать через конфигуратор онлайн Tesla.
По материалам:
uamotors
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems