Tesla Model 3 и Model Y получили увеличенный запас хода без повышения цены

Tesla представила обновления для своих среднеразмерных электромобилей Model 3 и Model Y, благодаря которым обе модели получили увеличенный запас хода, а Model 3 — дополнительные технические функции для повышения комфорта и безопасности вождения.

Теперь Model 3 оснащен новой фронтальной камерой, которая обеспечивает расширенный обзор окружающей среды на главном дисплее, а омыватель и нагревательный элемент камеры гарантируют четкую видимость даже в сложных погодных условиях. Кроме того, автомобиль получил обновленный рычаг указателей поворота.

Увеличение запаса хода стало возможным благодаря усовершенствованным аккумуляторным батареям с высокой плотностью ячеек, что в сочетании с эффективностью электропривода значительно расширяет дистанцию ​​пробега.

Теперь Model 3 с задним приводом может преодолевать до 554 км по стандарту WLTP на стандартных 18-дюймовых колесах вместо прежних 513 км, а вариант с максимальным запасом хода достигает 750 км вместо 702 км.

В полноприводной версии запас хода возрос до 716 км против 678 км раньше, а в целом дистанция Model 3 увеличилась с 528 до 571 км.

В модели Y также больше емкость аккумулятора, причем версия с максимальным запасом хода и полным приводом теперь преодолевает до 629 километров, что на 43 км больше прежнего. Это обновление позволяет улучшить эффективность и практичность электромобилей для ежедневного использования и длительных поездок.

Несмотря на технические нововведения, цены на обе модели остались прежними: седан Model 3 доступен от 39 990 евро, а кроссовер Model Y — от 44 990 евро. Оба варианта уже можно заказать через конфигуратор онлайн Tesla.

