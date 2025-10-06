0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На 89% больше: спрос на электромобили в Украине бьет рекорды (средний возраст авто)

Технологии&Авто
102
На 89% больше: спрос на электромобили в Украине бьет рекорды (средний возраст авто)
На 89% больше: спрос на электромобили в Украине бьет рекорды (средний возраст авто)
По итогам сентября суммарный объем сегмента легковых электромобилей в Украине составил рекордные 12,1 тыс., что на 5,9% больше, чем было в августе, и на 89,2% больше по отношению к сентябрю-2024.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
Читайте также
Причины покупки
  • подорожание топлива на АЗС,
  • общая тенденция роста интереса к электромобилям (состоящая из улучшения их характеристик и уменьшения рыночных цен),
  • приближение растаможки с НДС, зафиксированное в законодательстве на 1 января 2026 года.
Структура сегмента по итогам прошлого месяца следующая: основу составляют импортированные электромобили с пробегом, доля таких 53,4% или 6473 шт.
На 89% больше: спрос на электромобили в Украине бьет рекорды (средний возраст авто)
Второй по объемам подсегмент — внутренние перепродажи машин группы BEV, доля 29,3%, количество — 3552 шт.
Новые электроавто заняли
17,2% в своей группе, в количественном измерении это 2088 шт. — новый рекорд для впервые зарегистрированных новых электромобилей.
Как изменились показатели по этим подсегментам по сравнению с прошлыми периодами:
  • Внутренние перепродажи: −0,4% (по отношению к августу), +44,4% (по отношению к сентябрю 2024);
  • Импорт б/у: +9,3%, +107,7%;
  • Импорт новых: +7,2%, +153,1%.
По данным экспертов, на конец сентября в Украине (без учета промышленных электрокаров, троллейбусов, рельсовых машин и группы «мото») парк транспорта группы BEV составляет 193,5 тыс. единиц. Больше всего в нем легковушек — 193,5 тыс. грузовиков на электротяге 3,9 тыс., также есть несколько электробусов (8 шт.).
Читайте также
«Интересно, что больше всего в нашем парке электромобилей марки Tesla — 20%, хотя с начала „электромобилизации“ и до недавнего времени лидировал Nissan, доля которого сейчас 18,5%. Третий в этом списке Volkswagen с долей 12,5%», — отметили эксперты.
Средний возраст авто
В этом сегменте парку 5,8 года, что делает его самым молодым среди всех остальных сегментов, подчеркнули аналитики.
Место для вашей рекламы
«Укравтопром» сообщал, что за месяц украинцы приобрели более 6,8 тыс. новых легковых авто. Это на 20% больше, чем в сентябре 2024 года. По отношению к августу 2025 года спрос на новые авто вырос на 1%. Впервые лидерство на рынке завоевала китайская BYD, которая в пятеро превысила свой прошлогодний результат.
Всего с начала года в стране было зарегистрировано 52,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,3% меньше, чем в прошлом году.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems