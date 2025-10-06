На 89% больше: спрос на электромобили в Украине бьет рекорды (средний возраст авто) Сегодня 14:00 — Технологии&Авто

По итогам сентября суммарный объем сегмента легковых электромобилей в Украине составил рекордные 12,1 тыс., что на 5,9% больше, чем было в августе, и на 89,2% больше по отношению к сентябрю-2024.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Причины покупки

подорожание топлива на АЗС,

общая тенденция роста интереса к электромобилям (состоящая из улучшения их характеристик и уменьшения рыночных цен),

приближение растаможки с НДС, зафиксированное в законодательстве на 1 января 2026 года.

Структура сегмента по итогам прошлого месяца следующая: основу составляют импортированные электромобили с пробегом, доля таких 53,4% или 6473 шт.

Второй по объемам подсегмент — внутренние перепродажи машин группы BEV, доля 29,3%, количество — 3552 шт.

Новые электроавто заняли

17,2% в своей группе, в количественном измерении это 2088 шт. — новый рекорд для впервые зарегистрированных новых электромобилей.

Как изменились показатели по этим подсегментам по сравнению с прошлыми периодами:

Внутренние перепродажи: −0,4% (по отношению к августу), +44,4% (по отношению к сентябрю 2024);

Импорт б/у: +9,3%, +107,7%;

Импорт новых: +7,2%, +153,1%.

По данным экспертов, на конец сентября в Украине (без учета промышленных электрокаров, троллейбусов, рельсовых машин и группы «мото») парк транспорта группы BEV составляет 193,5 тыс. единиц. Больше всего в нем легковушек — 193,5 тыс. грузовиков на электротяге 3,9 тыс., также есть несколько электробусов (8 шт.).

«Интересно, что больше всего в нашем парке электромобилей марки Tesla — 20%, хотя с начала „электромобилизации“ и до недавнего времени лидировал Nissan, доля которого сейчас 18,5%. Третий в этом списке Volkswagen с долей 12,5%», — отметили эксперты.

Средний возраст авто

В этом сегменте парку 5,8 года, что делает его самым молодым среди всех остальных сегментов, подчеркнули аналитики.

«Укравтопром» сообщал , что за месяц украинцы приобрели более 6,8 тыс. новых легковых авто. Это на 20% больше, чем в сентябре 2024 года. По отношению к августу 2025 года спрос на новые авто вырос на 1%. Впервые лидерство на рынке завоевала китайская BYD, которая в пятеро превысила свой прошлогодний результат.

Всего с начала года в стране было зарегистрировано 52,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,3% меньше, чем в прошлом году.

