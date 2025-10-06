На 89% больше: спрос на электромобили в Украине бьет рекорды (средний возраст авто)
По итогам сентября суммарный объем сегмента легковых электромобилей в Украине составил рекордные 12,1 тыс., что на 5,9% больше, чем было в августе, и на 89,2% больше по отношению к сентябрю-2024.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
Причины покупки
- подорожание топлива на АЗС,
- общая тенденция роста интереса к электромобилям (состоящая из улучшения их характеристик и уменьшения рыночных цен),
- приближение растаможки с НДС, зафиксированное в законодательстве на 1 января 2026 года.
Структура сегмента по итогам прошлого месяца следующая: основу составляют импортированные электромобили с пробегом, доля таких 53,4% или 6473 шт.
Второй по объемам подсегмент — внутренние перепродажи машин группы BEV, доля 29,3%, количество — 3552 шт.
Новые электроавто заняли
17,2% в своей группе, в количественном измерении это 2088 шт. — новый рекорд для впервые зарегистрированных новых электромобилей.
Как изменились показатели по этим подсегментам по сравнению с прошлыми периодами:
- Внутренние перепродажи: −0,4% (по отношению к августу), +44,4% (по отношению к сентябрю 2024);
- Импорт б/у: +9,3%, +107,7%;
- Импорт новых: +7,2%, +153,1%.
По данным экспертов, на конец сентября в Украине (без учета промышленных электрокаров, троллейбусов, рельсовых машин и группы «мото») парк транспорта группы BEV составляет 193,5 тыс. единиц. Больше всего в нем легковушек — 193,5 тыс. грузовиков на электротяге 3,9 тыс., также есть несколько электробусов (8 шт.).
«Интересно, что больше всего в нашем парке электромобилей марки Tesla — 20%, хотя с начала „электромобилизации“ и до недавнего времени лидировал Nissan, доля которого сейчас 18,5%. Третий в этом списке Volkswagen с долей 12,5%», — отметили эксперты.
Средний возраст авто
В этом сегменте парку 5,8 года, что делает его самым молодым среди всех остальных сегментов, подчеркнули аналитики.
«Укравтопром» сообщал, что за месяц украинцы приобрели более 6,8 тыс. новых легковых авто. Это на 20% больше, чем в сентябре 2024 года. По отношению к августу 2025 года спрос на новые авто вырос на 1%. Впервые лидерство на рынке завоевала китайская BYD, которая в пятеро превысила свой прошлогодний результат.
Всего с начала года в стране было зарегистрировано 52,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,3% меньше, чем в прошлом году.
