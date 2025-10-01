0 800 307 555
ру
Рынок новых авто в сентябре: рекордный результат за 12 месяцев

Технологии&Авто
32
За месяц украинцы приобрели более 6,8 тыс. новых легковых автомобилей.
Об этом сообщает Укравтопром.
Это на 20% больше, чем в сентябре 2024 года.
По отношению к августу 2025 года спрос на новые авто вырос на 1%.
Впервые лидерство на рынке завоевала китайская BYD, которая в пять раз превысила свой прошлогодний результат.
Ближайшие конкуренты — TOYOTA и VOLKSWAGEN.
Впервые бестселлером месяца стал электромобиль VOLKSWAGEN ID.Unyx.
BYD — 989 ед.(+438% к сентябрю 2024 г.);
TOYOTA — 828 ед.(-1%);
VOLKSWAGEN — 733 ед.(+118%);
RENAULT — 471 ед.(-13%);
SKODA — 467 ед.(+5%);
BMW — 366 ед.(-16%);
HYUNDAI — 347 ед..(+47%)
ZEEKR — 248 ед.(+103%);
MAZDA — 244 ед.(+17%);
HONDA — 216 ед.(+50%).
Итого с начала года в стране было зарегистрировано 52,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,3% меньше, чем в прошлом году.
Напомним, в августе 2025 года средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке составил 16,1 лет. Показатель существенно отличается в зависимости от региона. Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.
Самые новые автомобили сосредоточены в Киеве (11,2 года), а также в Закарпатской и Львовской областях (по 14,7 года). В столице это объясняется более высокой покупательной способностью населения и развитием рынка новых авто. На западе действует другой фактор — близость к границе, откуда приходит большинство подержанных машин из Европы.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
