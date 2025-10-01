Рынок новых авто в сентябре: рекордный результат за 12 месяцев Сегодня 21:00 — Технологии&Авто

Рынок новых авто в сентябре: рекордный результат за 12 месяцев

За месяц украинцы приобрели более 6,8 тыс. новых легковых автомобилей.

Об этом сообщает Укравтопром

Это на 20% больше, чем в сентябре 2024 года.

По отношению к августу 2025 года спрос на новые авто вырос на 1%.

Впервые лидерство на рынке завоевала китайская BYD, которая в пять раз превысила свой прошлогодний результат.

Ближайшие конкуренты — TOYOTA и VOLKSWAGEN.

Впервые бестселлером месяца стал электромобиль VOLKSWAGEN ID.Unyx.

BYD — 989 ед. (+438% к сентябрю 2024 г.); TOYOTA — 828 ед. (-1%); VOLKSWAGEN — 733 ед. (+118%); RENAULT — 471 ед. (-13%); SKODA — 467 ед. (+5%); BMW — 366 ед. (-16%); HYUNDAI — 347 ед. .(+47%) ZEEKR — 248 ед. (+103%); MAZDA — 244 ед. (+17%); HONDA — 216 ед. (+50%).

Итого с начала года в стране было зарегистрировано 52,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,3% меньше, чем в прошлом году.

16,1 лет. Показатель существенно отличается в зависимости от региона. Об этом Напомним, в августе 2025 года средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке составилПоказатель существенно отличается в зависимости от региона. Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Самые новые автомобили сосредоточены в Киеве (11,2 года), а также в Закарпатской и Львовской областях (по 14,7 года). В столице это объясняется более высокой покупательной способностью населения и развитием рынка новых авто. На западе действует другой фактор — близость к границе, откуда приходит большинство подержанных машин из Европы.

