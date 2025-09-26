Средний возраст автопарка в Украине Сегодня 19:04 — Технологии&Авто

Средний возраст автопарка в Украине

В августе 2025 года средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке составил 16,1 года. Показатель существенно разнится по регионам.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

«На внутреннем рынке наблюдается четкое разделение: автомобили помоложе сосредоточены в столице и приграничных с ЕС регионах, тогда как на востоке и юге автопарк старше на 4−8 лет от среднего. Эта разница непосредственно влияет на состояние рынка сервиса, доступность современных технологий и уровень безопасности на дорогах», — отмечают эксперты.

Самые новые автомобили сосредоточены в Киеве (11,2 года), а также в Закарпатской и Львовской областях (по 14,7 года). В столице это объясняется более высокой покупательной способностью населения и развитием рынка новых авто. На западе действует другой фактор — близость к границе, откуда приходит большинство подержанных машин из Европы.

Инфографика: eauto.org.ua

Самый старый автопарк зафиксирован в Херсонской (19,3 года) и Донецкой (19,2 года) областях. Причины — экономические и безопасные: низкий уровень обновления автопарка из-за боевых действий и частичной оккупации территорий. Данные Луганской области и временно оккупированного Крыма отсутствуют.

Напомним, ранее Институт исследований авторынка проанализировал данные о регистрации легковых автомобилей в Украине. В августе 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали 75 тысяч сделок купли-продажи легковых автомобилей:

больше всего перепродаж зафиксировано в Киевской области — более 23%;

в столице совершилось почти 13% операций;

на третьем месте Днепропетровская область с долей около 8%.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.