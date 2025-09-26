0 800 307 555
Середній вік автопарку в Україні

Технології&Авто
49
У серпні 2025 року середній вік легкових автомобілів на внутрішньому ринку становив 16,1 року. Показник суттєво відрізняється залежно від регіону.
Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.
«На внутрішньому ринку простежується чіткий поділ: молодші автомобілі зосереджені в столиці та прикордонних із ЄС регіонах, тоді як на сході та півдні автопарк старіший на 4−8 років від середнього. Ця різниця безпосередньо впливає на стан ринку сервісу, доступність сучасних технологій і рівень безпеки на дорогах», — зазначають експерти.
Найновіші автомобілі зосереджені у місті Київ (11,2 року), а також у Закарпатській та Львівській областях (по 14,7 року). У столиці це пояснюється вищою купівельною спроможністю населення та розвитком ринку нових авто. На заході діє інший фактор — близькість до кордону, звідки надходить більшість уживаних машин із Європи.
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua
Найстаріший автопарк зафіксовано у Херсонській (19,3 року) та Донецькій (19,2 року) областях. Причини — економічні та безпекові: низький рівень оновлення автопарку через бойові дії та часткову окупацію територій. Дані з Луганської області та тимчасово окупованого Криму відсутні.
Нагадаємо, раніше Інститут досліджень авторинку проаналізував дані про реєстрацію легкових авто в Україні. У серпні 2025 року сервісні центри МВС зареєстрували 75 тисяч угод купівлі-продажу легкових автомобілів:
  • найбільше перепродажів зафіксовано в Київській області — понад 23%;
  • у столиці відбулося майже 13% операцій;
  • на третьому місці Дніпропетровська область із часткою близько 8%.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
Авто


