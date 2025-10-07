Из-за незакрытой заявки могут отказать в услугах сервисных центров МВД Сегодня 09:27 — Технологии&Авто

Бывает, что водители начинают оформление документов в сервисном центре МВД, но не доводят дело до конца — из-за смены планов или нехватки времени. Однако такая мелочь может создать серьезные трудности: пока незавершенная заявка остается в системе, получить другие услуги — как в центре, так и онлайн — будет невозможно.

Об этом напоминает Главный сервисный центр МВД.

Там отмечают, что открытые и незакрытые заявки блокируют доступ к услугам в Кабинете водителя или приложении «Дія».

Что такое незавершенная заявка

Под незавершенной заявкой подразумевается любое регистрационное действие с транспортным средством, которое не доведено до конца.

Например:

вы начали перерегистрацию авто, но передумали продавать машину и оставили заявку открытой;

или назначали надлежащего пользователя автомобиля, однако не завершили оформление.

В таких случаях система считает операцию активной, даже если вы давно забыли о ней.

Как решить проблему

Чтобы избежать технических ограничений, нужно:

если заявка еще актуальна — вернуться в сервисный центр МВД и завершить операцию;

если услуга уже не нужна — попросить администратора закрыть заявку.

В СЦ МВД напоминают: незакрытая заявка — это не только лишние технические проблемы для пользователей услуги, но и задержка для других посетителей, которые могли бы получить услугу быстрее.

