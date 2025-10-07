В Украине будет введена система штрафных баллов для водителей: как будет действовать Сегодня 16:00 — Технологии&Авто

В Украине готовятся внедрить систему штрафных баллов, которая уже давно используется в ЕС.

Об этом рассказал заместитель председателя комитета ВР по транспорту и инфраструктуре Крейденко Владимир, подробное видео можно посмотреть здесь

Суть нововедения

«Эта система очень интересна, она давно уже используется в Европейском Союзе. Ее философия в том, чтобы люди знали, что если они регулярно нарушают правила дорожного движения, независимо скоростной ли это режим, парковка или создание каких-то аварийных ситуаций и так далее, они накапливают баллы. И в зависимости от того, сколько они накопили баллов, это может влиять на то, что они могут потерять свое водительское удостоверение», — рассказал он.

По его словам, в Украине есть водители, которые регулярно превышают скорость и накапливают штрафы, но продолжают рисковать жизнью своей и других участников движения.

Как сейчас

«У нас же, если ты можешь каждый день нарушать скоростной режим, и есть такие лихачи, как говорится, и мажоры, которые каждый день по 10 штрафов имеют, но продолжают быстро ехать на машине, создавать аварийные ситуации, подвергать себя и людей опасности. Соответственно, в законодательстве совсем не предусмотрена никакая дополнительная ответственность для таких людей», — сказал эксперт.

солидных семейных машин. Ранее мы писали , что исследование немецкого сайта Verivox показало, водители каких автомобилей получают больше всего штрафных баллов. Оказалось, что кроме спорткаров, чаще всего нарушают водители

Porsche и Tesla возглавили рейтинг, но настоящий сюрприз ждал в первой десятке: рядом со спорткарами появились бренды, ассоциирующиеся с безопасным семейным вождением.

Такие семейные автомобили, как Volvo, Toyota Auris и Skoda Octavia также заняли высокие места в рейтинге, что удивительно, учитывая их семейный имидж.

Меньше всего штрафных баллов получают водители Honda, Kia и Suzuki, а особенно ответственными оказались владельцы Mazda CX-5 и Honda Jazz.

