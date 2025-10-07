В Украине будет введена система штрафных баллов для водителей: как будет действовать
В Украине готовятся внедрить систему штрафных баллов, которая уже давно используется в ЕС.
Об этом рассказал заместитель председателя комитета ВР по транспорту и инфраструктуре Крейденко Владимир, подробное видео можно посмотреть здесь.
Суть нововедения
«Эта система очень интересна, она давно уже используется в Европейском Союзе. Ее философия в том, чтобы люди знали, что если они регулярно нарушают правила дорожного движения, независимо скоростной ли это режим, парковка или создание каких-то аварийных ситуаций и так далее, они накапливают баллы. И в зависимости от того, сколько они накопили баллов, это может влиять на то, что они могут потерять свое водительское удостоверение», — рассказал он.
По его словам, в Украине есть водители, которые регулярно превышают скорость и накапливают штрафы, но продолжают рисковать жизнью своей и других участников движения.
Как сейчас
«У нас же, если ты можешь каждый день нарушать скоростной режим, и есть такие лихачи, как говорится, и мажоры, которые каждый день по 10 штрафов имеют, но продолжают быстро ехать на машине, создавать аварийные ситуации, подвергать себя и людей опасности. Соответственно, в законодательстве совсем не предусмотрена никакая дополнительная ответственность для таких людей», — сказал эксперт.
Ранее мы писали, что исследование немецкого сайта Verivox показало, водители каких автомобилей получают больше всего штрафных баллов. Оказалось, что кроме спорткаров, чаще всего нарушают водители солидных семейных машин.
Porsche и Tesla возглавили рейтинг, но настоящий сюрприз ждал в первой десятке: рядом со спорткарами появились бренды, ассоциирующиеся с безопасным семейным вождением.
Такие семейные автомобили, как Volvo, Toyota Auris и Skoda Octavia также заняли высокие места в рейтинге, что удивительно, учитывая их семейный имидж.
Меньше всего штрафных баллов получают водители Honda, Kia и Suzuki, а особенно ответственными оказались владельцы Mazda CX-5 и Honda Jazz.
