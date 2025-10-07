0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине будет введена система штрафных баллов для водителей: как будет действовать

Технологии&Авто
124
В Украине будет введена система штрафных баллов для водителей: как будет действовать
В Украине будет введена система штрафных баллов для водителей: как будет действовать
В Украине готовятся внедрить систему штрафных баллов, которая уже давно используется в ЕС.
Об этом рассказал заместитель председателя комитета ВР по транспорту и инфраструктуре Крейденко Владимир, подробное видео можно посмотреть здесь.

Суть нововедения

«Эта система очень интересна, она давно уже используется в Европейском Союзе. Ее философия в том, чтобы люди знали, что если они регулярно нарушают правила дорожного движения, независимо скоростной ли это режим, парковка или создание каких-то аварийных ситуаций и так далее, они накапливают баллы. И в зависимости от того, сколько они накопили баллов, это может влиять на то, что они могут потерять свое водительское удостоверение», — рассказал он.
По его словам, в Украине есть водители, которые регулярно превышают скорость и накапливают штрафы, но продолжают рисковать жизнью своей и других участников движения.

Как сейчас

«У нас же, если ты можешь каждый день нарушать скоростной режим, и есть такие лихачи, как говорится, и мажоры, которые каждый день по 10 штрафов имеют, но продолжают быстро ехать на машине, создавать аварийные ситуации, подвергать себя и людей опасности. Соответственно, в законодательстве совсем не предусмотрена никакая дополнительная ответственность для таких людей», — сказал эксперт.
Место для вашей рекламы
Ранее мы писали, что исследование немецкого сайта Verivox показало, водители каких автомобилей получают больше всего штрафных баллов. Оказалось, что кроме спорткаров, чаще всего нарушают водители солидных семейных машин.
Porsche и Tesla возглавили рейтинг, но настоящий сюрприз ждал в первой десятке: рядом со спорткарами появились бренды, ассоциирующиеся с безопасным семейным вождением.
Такие семейные автомобили, как Volvo, Toyota Auris и Skoda Octavia также заняли высокие места в рейтинге, что удивительно, учитывая их семейный имидж.
Меньше всего штрафных баллов получают водители Honda, Kia и Suzuki, а особенно ответственными оказались владельцы Mazda CX-5 и Honda Jazz.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems