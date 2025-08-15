Центром новой ИИ-стратегии Apple станет домашний робот-компаньон — Finance.ua

Центром новой ИИ-стратегии Apple станет домашний робот-компаньон Сегодня 05:15 — Технологии&Авто

Центром новой ИИ-стратегии Apple станет домашний робот-компаньон

Apple разрабатывает масштабную стратегию возвращения в лидеры в области искусственного интеллекта, готовя запуск новой линейки устройств.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ключевым продуктом станет настольный робот-компаньон, релиз которого намечен на 2027 год. Он сможет взаимодействовать с пользователем в качестве виртуального помощника, дополняя улучшенную версию Siri.

▶️ Мы озвучили эту новость для вас. Нажмите на изображение, чтобы прослушать.

В 2026 году компания намерена представить смарт-колонку с дисплеем, ориентированную на массовый рынок умных домов. Кроме этого, компания хочет запустить собственную систему домашней безопасности, которая будет включать в себя новые камеры с возможностью автоматизации функций дома.

Читайте также Apple готовит кардинальный апгрейд Siri: релиз ожидается в 2026 году

Эти шаги призваны восстановить позиции компании после критики за отставание в сфере генеративного ИИ и неудачного запуска гарнитуры Vision Pro. Аналитики отмечают, что новые продукты могут усилить конкуренцию с Samsung, Meta и другими технологическими гигантами. После публикации информации о планах акции Apple выросли почти на 2%, достигнув $233,70 за штуку.

Напомним, в сеть слили точные характеристики всех смартфонов Apple, которые будут представлены на сентябрьской презентации. От характеристик экрана, камеры и батареи до цены устройства.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.