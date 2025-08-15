Центром новой ИИ-стратегии Apple станет домашний робот-компаньон — Finance.ua
Центром новой ИИ-стратегии Apple станет домашний робот-компаньон

Apple разрабатывает масштабную стратегию возвращения в лидеры в области искусственного интеллекта, готовя запуск новой линейки устройств.
Об этом сообщает Bloomberg.
Ключевым продуктом станет настольный робот-компаньон, релиз которого намечен на 2027 год. Он сможет взаимодействовать с пользователем в качестве виртуального помощника, дополняя улучшенную версию Siri.
В 2026 году компания намерена представить смарт-колонку с дисплеем, ориентированную на массовый рынок умных домов. Кроме этого, компания хочет запустить собственную систему домашней безопасности, которая будет включать в себя новые камеры с возможностью автоматизации функций дома.
Эти шаги призваны восстановить позиции компании после критики за отставание в сфере генеративного ИИ и неудачного запуска гарнитуры Vision Pro. Аналитики отмечают, что новые продукты могут усилить конкуренцию с Samsung, Meta и другими технологическими гигантами. После публикации информации о планах акции Apple выросли почти на 2%, достигнув $233,70 за штуку.
Напомним, в сеть слили точные характеристики всех смартфонов Apple, которые будут представлены на сентябрьской презентации. От характеристик экрана, камеры и батареи до цены устройства.
По материалам:
Mind
