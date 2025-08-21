Apple готовит бюджетный iPhone 17e: что о нем известно — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple готовит бюджетный iPhone 17e: что о нем известно

Технологии&Авто
10
Apple готовит бюджетный iPhone 17e: что о нем известно
Apple готовит бюджетный iPhone 17e: что о нем известно
Линейка флагманских iPhone 17 выйдет совсем скоро — ожидается четыре новых модели, большинство из которых может подорожать. Но для тех, кто не готов переплачивать, Apple готовит пятый смартфон — iPhone 17e, и новый инсайд раскрывает его ключевые апгрейды.
Об этом сообщил профильный ресурс 9to5Mac.

iPhone 17e получит Dynamic Island и новый чип

Как сообщают инсайдеры, iPhone 17e обзаведется несколькими важными обновлениями, в том числе Dynamic Island. Это особенно примечательно, ведь нынешний iPhone 16e все еще использует вырез-«челку», и считалось, что Apple сохранит этот дизайн хотя бы на одно поколение.
Кроме того, смартфон может получить новый процессор A19 — логическое продолжение тренда: iPhone 16e вышел с A18, актуальным на тот момент.
Apple готовит бюджетный iPhone 17e: что о нем известно
Также ожидаются изменения дизайна. Пока неясно, речь идет исключительно о внедрении Dynamic Island, или Apple готовит более заметные нововведения во внешнем виде устройства.
Читайте также
По данным инсайдера Digital Chat Station, iPhone 17e представят в начале 2026 года — через несколько месяцев после старших моделей линейки. Apple, похоже, планирует выпускать обновленную версию серии «e» каждый год.
Ожидаемые характеристики iPhone 17e:
  • 6,1-дюймовый OLED-дисплей;
  • 12 Мп фронтальная камера;
  • 48 Мп основная камера;
  • Face ID.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems