Apple готовит бюджетный iPhone 17e: что о нем известно — Finance.ua

Apple готовит бюджетный iPhone 17e: что о нем известно
Линейка флагманских iPhone 17 выйдет совсем скоро — ожидается четыре новых модели, большинство из которых может подорожать. Но для тех, кто не готов переплачивать, Apple готовит пятый смартфон — iPhone 17e, и новый инсайд раскрывает его ключевые апгрейды.
Об этом сообщил профильный ресурс 9to5Mac.
iPhone 17e получит Dynamic Island и новый чип
Как сообщают инсайдеры, iPhone 17e обзаведется несколькими важными обновлениями, в том числе Dynamic Island. Это особенно примечательно, ведь нынешний iPhone 16e все еще использует вырез-«челку», и считалось, что Apple сохранит этот дизайн хотя бы на одно поколение.
Кроме того, смартфон может получить новый процессор A19 — логическое продолжение тренда: iPhone 16e вышел с A18, актуальным на тот момент.
Также ожидаются изменения дизайна. Пока неясно, речь идет исключительно о внедрении Dynamic Island, или Apple готовит более заметные нововведения во внешнем виде устройства.
По данным инсайдера Digital Chat Station, iPhone 17e представят в начале 2026 года — через несколько месяцев после старших моделей линейки. Apple, похоже, планирует выпускать обновленную версию серии «e» каждый год.
Ожидаемые характеристики iPhone 17e:
- 6,1-дюймовый OLED-дисплей;
- 12 Мп фронтальная камера;
- 48 Мп основная камера;
- Face ID.
