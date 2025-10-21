Apple откладывает складной iPhone — когда ждать 21.10.2025, 00:49 — Технологии&Авто

Apple откладывает складной iPhone — когда ждать

Первый складной смартфон Apple, по оценкам аналитиков, может не успеть до 2026 года. Поэтому компании нужно дополнительное время, чтобы утвердить финальные решения относительно конструкции и спецификаций — прежде всего узлов типа шарнира.

Об этом пишет The Elec.

Почему не удастся выпустить iPhone Fold в 2026 году

Японская Mizuho Securities в отчете от 14 октября отмечает, что серийный выпуск в III квартале 2026 года с последующим релизом в сентябре (сразу с линейкой iPhone 18) будет сложно реализовать, поскольку на финализацию дизайна и характеристик, включая сложный шарнир, уходит больше времени.

На фоне этого прогнозируемое количество панелей для складного iPhone последовательно снижается — с 13 до 11, а дальше до 9 млн штук; даже в случае выхода в 2026 году первый год производства смартфона может ограничиться 5−7 млн ​​единиц, что меньше объема выпуска дисплейных панелей.

Аналитики добавляют, что, несмотря на внутренний план в 10−15 млн штук, цель в 5−7 млн ​​выглядит реалистично, если цена превысит 2 000 долларов. Показатели зависят и от ожидаемого уровня возвратов. Панели для первого складного iPhone должен поставлять Samsung Display.

Ожидаемые параметры устройства включают в себя внутренний экран 7,58 дюйма и внешний 5,38 дюйма. Среди ключевых технологий называются CoE (Color filter on Encap, позволяющая обойтись без поляризатора), дисплей с отверстием под камеру и LTPO-TFT.

Относительно текущей линейки iPhone 17, аналитики отмечают «устойчивые» продажи всех версий, кроме Air. К концу года прогноз производства Air снижен на 1 млн, в то время как базовая модель Pro и Pro Max повышена на 2, 1 и 4 млн соответственно. Совокупный прогноз выпуска серии iPhone 17 пересмотрен вверх — с 88 до 94 млн штук по сравнению с оценкой в ​​начале года.

Напомним, часть владельцев новых iPhone 17 сталкивается с необычной проблемой — изменением цвета корпуса без вмешательства пользователя. В частности, несколько покупателей заметили, что модели в оттенке Cosmic Orange со временем приобретают розовый оттенок, даже если устройство не подвергалось воздействию солнца, влаги или высоких температур.

