iPhone 18 Pro и Pro Max: какая там будет камера Сегодня 03:12 — Фондовый рынок

iPhone 18 Pro и Pro Max: какая там будет камера

В сети появились новые инсайды о камере в iPhone 18 Pro — на этот раз подробностями поделились в южнокорейском издании ETNews. Инсайдеры ожидают, что новый флагманский iPhone получит камеру с изменяющейся диафрагмой.

Издание ссылается на сообщение, полученное поставщиками от Apple . Сообщается, что разработка оборудования для переменной диафрагмы уже ведется:

«По данным отраслевых источников, Apple решила установить переменную диафрагму в iPhone 18 [Pro и Pro Max]. План установки уже подтвержден и сейчас активно продвигается коммерциализация соответствующих компонентов и модулей», — пишет ETNews.

С переменной диафрагмой можно будет управлять количеством света, попадающего на матрицу, как на профессиональных фотоаппаратах. Новая камера с переменной диафрагмой должна заменить основной широкоугольный модуль.

За производство камеры будут отвечать LG Innotech, Foxconn, Luxshare ICT и Sunny Optical. Презентация iPhone 18 Pro/Pro Max ожидается осенью следующего года.

iLenta По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.