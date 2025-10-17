iPhone 18 Pro и Pro Max: какая там будет камера
В сети появились новые инсайды о камере в iPhone 18 Pro — на этот раз подробностями поделились в южнокорейском издании ETNews. Инсайдеры ожидают, что новый флагманский iPhone получит камеру с изменяющейся диафрагмой.
Издание ссылается на сообщение, полученное поставщиками от Apple. Сообщается, что разработка оборудования для переменной диафрагмы уже ведется:
«По данным отраслевых источников, Apple решила установить переменную диафрагму в iPhone 18 [Pro и Pro Max]. План установки уже подтвержден и сейчас активно продвигается коммерциализация соответствующих компонентов и модулей», — пишет ETNews.
С переменной диафрагмой можно будет управлять количеством света, попадающего на матрицу, как на профессиональных фотоаппаратах. Новая камера с переменной диафрагмой должна заменить основной широкоугольный модуль.
За производство камеры будут отвечать LG Innotech, Foxconn, Luxshare ICT и Sunny Optical. Презентация iPhone 18 Pro/Pro Max ожидается осенью следующего года.
