Samsung ожидает наибольшую квартальную прибыль с 2022 года благодаря росту цен на микрочипы

Фондовый рынок
12
Компания Samsung Electronics прогнозирует самую высокую прибыль за ІІІ квартал с 2022 года, что обусловлено повышением цен на микросхемы памяти.
Об этом сообщает Reuters.
Как свидетельствуют аналитические оценки LSEG SmartEstimate, операционная прибыль компании за период с июля по сентябрь может составить 10,1 трлн вон (приблизительно $7,1 млрд), что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Аналитики объясняют возобновление доходности ростом цен на традиционные чипы памяти, который компенсировал снижение продаж высокоскоростных HBM-чипов. Компания еще не начала поставки своей новейшей линейки HBM3E для Nvidia.
HBM-чипы являются ключевыми для развития технологий искусственного интеллекта, ведь они обеспечивают энергоэффективную обработку больших массивов данных.
Спрос на них растет со стороны гипермасштабных дата-центров и из-за инвестиций в сервисы типа ChatGPT, что в свою очередь повышает нагрузку на серверы и стимулирует спрос на обычную память.
По данным TrendForce, цены на некоторые DRAM-чипы, широко используемые в смартфонах, ПК и серверах, выросли в ІІІ квартале на 171,8% по сравнению с прошлым годом.
В то же время, по мнению экспертов, задержки с поставками новых HBM3E-чипов для Nvidia негативно повлияли на прибыльность и котировки Samsung.
Конкуренты SK Hynix и Micron имеют больше выгоды от спроса, вызванного развитием ИИ. Кроме того, высокая зависимость Samsung от китайского рынка, на который действуют ограничения со стороны США, также мешает росту компании.
По материалам:
Mind
