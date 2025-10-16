Samsung будет замедлять мобильный интернет, чтобы сэкономить заряд батареи Сегодня 04:06 — Технологии&Авто

Samsung будет замедлять мобильный интернет, чтобы сэкономить заряд батареи

Утечка кода One UI 8.5 раскрывает новую функцию Network Battery Saver для устройств Samsung, которая позволит сэкономить заряд батареи за счет интернет-соединения.

Функция будет использовать данные Personal Data Intelligence и активируется в момент, когда человек не пользуется смартфоном — например, во время сна. Отчеты Personal Data Intelligence доступны на смартфонах и планшетах Samsung Galaxy и используют ИИ для анализа вашей активности и предоставления персонализированных предложений.

Android Authority приводит три строки кода, описывающих функцию:

«Экономьте заряд батареи, ограничивая производительность сети, если телефон не будет использоваться, например, когда вы спите».

«Функция Network Battery Saver использует Personal Data Intelligence, чтобы определить, когда применять ограничения производительности сети, например, когда вы дома или когда вряд ли будете пользоваться телефоном. Вы можете управлять приложениями и службами, которые используют Personal Data Intelligence, в настройках».

«Чтобы использовать Network Battery Saver, включите Personal Data Intelligence в настройках»

Ожидается, что One UI 8.5 будет базироваться на Android 16 QPR2 и среди прочего предложит отчеты об уведомлениях от ИИ. Другая утечка ранее намекнула, что Samsung Galaxy S26 Ultra получит встроенный дисплей конфиденциальности, который «отразит» взгляды посторонних от смартфона.

Samsung представит One UI 8.5 с серией Galaxy S26 в феврале 2026 года. Что касается самой линейки, то ее, вероятно, сократят до трех моделей, отказавшись от версии Plus в пользу сверхтонкого Galaxy S26 Edge. Среди обновлений ожидаются новые батареи и более быстрая зарядка, 50 Мп главный сенсор с большим размером для Galaxy S26 Pro, CoE OLED-панели с новым антибликовым покрытием и т. д.

