0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рейтинг лучших телефонов среднего класса в 2025 году

Технологии&Авто
28
Рейтинг лучших телефонов среднего класса в 2025 году
Рейтинг лучших телефонов среднего класса в 2025 году, www.techadvisor.com
Многие не готовы выкладывать тысячи долларов за телефон, но и не хотят мириться с ограничениями бюджетных моделей. Золотая середина — телефоны среднего класса, за последние пару лет ставшие особенно популярными.
Обычно это устройства со стильным дизайном, мощным процессором и батареей, которой легко хватает на весь день. Многие из них также оснащены удивительно хорошими камерами.
Авторы портала Stuff провели подборку таких смартфонов в ценовом диапазоне до $600.
  • Pixel 9a — лучший для большинства. Это самый актуальный смартфон в доступной серии «А» от Google. Менее чем за 500 долларов вы получаете самые лучшие камеры в сегменте, мощную производительность и «чистую» ОС Android.
  • Galaxy A56 — для фанатов Samsung. У него при себе AMOLED-дисплей на 120 Гц, 8 или 12 ГБ оперативной памяти на выбор, премиальные материалы и поддержка обновлениями шесть лет. Это 75% всех возможностей S25 за 50% от цены, говорится в обзоре.
  • iPhone 16e — самый лучший от Apple. Он не так доступен, как предыдущие устройства Apple среднего класса, но это в целом более современный телефон, чем последний iPhone SE. Процессор Apple A18, FaceID и 48-мегапиксельная камера делают его оптимальным для большинства.
  • Honor Magic 7 Lite — монстр автономности. Производитель упаковал в компактный корпус толщиной 8 мм массивную батарею емкостью 6600 мАч, которой хватает на несколько дней активного использования. Также обозреватели выделили мощную основную камеру, которая делает четкие снимки в большинстве условий освещения.
Читайте также
  • Motorola Edge 60 Pro — альтернатива Pixel и Samsung. Смартфон поразил экспертов своими возможностями и временем автономности, а полная зарядка менее чем за час (90 Вт) делает его уникальным предложением на рынке Андроидов среднего класса.
  • Nothing Phone 2 — уникальный дизайн. Это по-настоящему новый взгляд на формулу среднебюджетника, отметили специалисты. Главная фишка устройства — уникальный корпус с прозрачной задней крышкой и фирменной подсветкой Glyph Interface.
  • Xiaomi 14T Pro — самый быстрый смартфон среднего класса. Возможно, ему не хватает вау-фактора некоторых конкурентов, но он не экономит на процессоре (Dimensity 9300+ и 12 ГБ в базе) и имеет долговечную батарею.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems