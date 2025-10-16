Рейтинг лучших телефонов среднего класса в 2025 году 16.10.2025, 01:34 — Технологии&Авто

Многие не готовы выкладывать тысячи долларов за телефон, но и не хотят мириться с ограничениями бюджетных моделей. Золотая середина — телефоны среднего класса, за последние пару лет ставшие особенно популярными.

Обычно это устройства со стильным дизайном, мощным процессором и батареей, которой легко хватает на весь день. Многие из них также оснащены удивительно хорошими камерами.

Авторы портала Stuff провели подборку таких смартфонов в ценовом диапазоне до $600.

Pixel 9a — лучший для большинства. Это самый актуальный смартфон в доступной серии «А» от Google. Менее чем за 500 долларов вы получаете самые лучшие камеры в сегменте, мощную производительность и «чистую» ОС Android.

iPhone 16e — самый лучший от Apple. Он не так доступен, как предыдущие устройства Apple среднего класса, но это в целом более современный телефон, чем последний iPhone SE. Процессор Apple A18, FaceID и 48-мегапиксельная камера делают его оптимальным для большинства.

Motorola Edge 60 Pro — альтернатива Pixel и Samsung. Смартфон поразил экспертов своими возможностями и временем автономности, а полная зарядка менее чем за час (90 Вт) делает его уникальным предложением на рынке Андроидов среднего класса.

