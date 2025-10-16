Ford обновляет Bronco Sport (фото) 16.10.2025, 02:15 — Технологии&Авто

Компания Ford решила добавить новый штрих пустынного стиля своему компактному внедорожнику Bronco Sport в 2026 модельном году.

Новый пакет Bronze Appearance приносит бронзовые акценты как внутри, так и снаружи автомобиля, подражая стилям Mustang и Mustang Mach-E, которые уже предлагают подобные дизайнерские наборы.

По словам дизайнера цветов и материалов Ford Кристен Кинан, бронза в последнее время стала трендом — ее можно встретить в часах, кроссовках и теперь на автомобилях. Для Bronco Sport это первый случай, когда компактный внедорожник получил такое оформление; ранее аналогичный оттенок Sinister Bronze уже появился на полноразмерном Bronco из-за Ford Custom Garage.

Внешне новый пакет проявляется на 17-дюймовых легкосплавных дисках и акцентах на боковых вентиляционных проемах, радиаторной решетке и задних дверях, выполненных в черном цвете Ebony. Пакет совместим с несколькими внешними цветами кузова, включая Oxford White, Shadow Black, Velocity Blue, Space White, Azure Grey Tri-Coat Metallic и карбонизированный серый. При этом крыша остается черной, а дверные ручки — цветными.

В салоне бронзовые акценты продолжают тему, украшая панель приборов, климатические вентиляционные отверстия, дверные панели, всепогодные коврики и грузовое покрытие. Сидения и руль получили контрастную строчку цвета каньона, которая придает ощущение стиля и гармонии.

