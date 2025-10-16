General Motors приоритетом делает электромобили, отказываясь от водородных технологий
Компания General Motors приняла решение приостановить работу над разработкой новейших топливных элементов в рамках проекта Hydrotec.
В General Motors сообщили, что перспектива развития устойчивого рынка топливных элементов выглядит длительной и неопределенной.
Причины отказа от водородных автомобилей
- Недостаточное количество станций для заправки водородным топливом
- Высокая стоимость автомобилей на водородных элементах
Переключение внимания на электромобили
На данный момент General Motors сосредотачивается на выпуске электромобилей (BEV), поскольку они характеризуются «четкой рыночной привлекательностью».
