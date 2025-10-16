General Motors приоритетом делает электромобили, отказываясь от водородных технологий 16.10.2025, 00:30 — Технологии&Авто

Компания General Motors приняла решение приостановить работу над разработкой новейших топливных элементов в рамках проекта Hydrotec.

В General Motors сообщили, что перспектива развития устойчивого рынка топливных элементов выглядит длительной и неопределенной.

Причины отказа от водородных автомобилей

Недостаточное количество станций для заправки водородным топливом

Высокая стоимость автомобилей на водородных элементах

Переключение внимания на электромобили

На данный момент General Motors сосредотачивается на выпуске электромобилей (BEV), поскольку они характеризуются «четкой рыночной привлекательностью».

