ТОП-5 худших смартфонов (фото) Сегодня 19:35 — Фондовый рынок

ТОП-5 худших смартфонов (фото)

Хотя смартфон, несомненно, улучшил жизнь, некоторые из этих моделей стали катастрофой. От ужасающих интерфейсов до ужасного качества сборки, любое количество плохих решений может сделать смартфон немного нелепым. Вот 5 самых известных с недостатками (также известных как Некоторые из худших) смартфонов всех времен.

Об этом пишет издание slashgear

Этот список субъективный, а не объективный, и поэтому он полностью заполнен мнениями его авторов.

Samsung Galaxy Note 7

Samsung обычно производит качественные продукты. Компания часто поднимает планку качества и инноваций для устройств Android и линейка Galaxy является ее флагманской моделью. Серия Galaxy Note вышла в то время, когда экраны постепенно увеличивались по сравнению со стандартным размером, установленным оригинальным iPhoneм, примерно 3,5 дюйма. Его чрезвычайно большой размер привлекал потребителей и вписывался в новую категорию больших мобильных устройств, получивших название фаблеты, являющихся сочетанием телефонов и планшетов.

Можно спорить о многочисленных преимуществах любого телефона, но огонь обычно не входит в тройку лидеров, и даже не в пятерку. На самом деле, огонь вообще не должен быть характерной чертой ни одного телефона. Samsung отозвала их все, и смартфон остается заметным пятном на истории, которое в большинстве своем было беспримерным, когда дело доходит до устройств Samsung и Android.

HTC Первый

HTC выпустила значительную часть популярных телефонов Android, когда операционная система была еще новой, включая первый выпущенный телефон Android — HTC Dream. Вскоре после широкого распространения Android компании, давно присутствующие в Интернете, разработали веб-сайты, оптимизированные для мобильных устройств, а позже создали полноценные приложения для работы на устройствах iOS или Android. К 2013 году Facebook уже зарекомендовал себя как один из самых популярных веб-сайтов, а его приложение было установлено на миллионах устройств по всему миру.

Это была не первая попытка более полно интегрировать Facebook в телефон, поскольку HTC ChaCha, в котором была специальная кнопка для непосредственного доступа к Facebook, и HTC Salsa, который имел подобную функцию, были раньше. Обзор HTC First от SlashGear, не ограничивающийся интеграцией с Facebook Home, показал, что недостатки First заключаются в его посредственном аппаратном обеспечении и жесткой конкуренции.

Amazon Fire

Первый выход Amazon на рынок мобильных телефонов, длившийся всего один год, закончился не очень хорошо. Он также преподал уроки того, как не пробиться на этот рынок и стоит ли компании вообще пытаться.

Телефон Fire Phone был представлен по цене 199 долларов с контрактом или 649 долларов без контракта, поскольку в то время продавались другие телефоны. Однако это было отклонением от лидеров убытков по низкой цене, которыми планшеты Fire были до тех пор, а это означало, что Amazon направил свой телефон на другого покупателя, мотивированного не низкой ценой, а премиальными функциями.

BlackBerry Storm

Когда компания лидирует на рынке в предоставлении инновационных продуктов и, как следствие, становится лидером продаж в своей отрасли, она не хочет быть застигнутой врасплох новыми продуктами. Однако именно это произошло с Research In Motion, производителем мобильного устройства BlackBerry. BlackBerry был настолько популярен, особенно среди бизнес-пользователей, что стал новостью, когда новоизбранному президенту Бараку Обаме пришлось отказаться от использования стандартов безопасности, установленных Секретной службой. Но за пару лет до присяги 44-го президента вышел iPhone, заставивший RIM поторопиться.

В обзоре SlashGear BlackBerry Storm — который был настолько важным, что нуждался во второй части обзора SlashGear BlackBerry Storm — его многочисленные недостатки стали очевидны. Самое большое, кажется, то, что сенсорный экран был неточным, нечувствительным и неусовершенствованным. Кроме того, программное обеспечение отставало в разработке по сравнению с iPhone и общее впечатление было низким. Аккумулятор тоже был не очень емким.

Kyocera Echo

Kyocera никогда не являлась крупнейшим игроком на международном рынке мобильных телефонов, но производит их уже более двух десятилетий. Многие их телефоны на протяжении многих лет полагались на уникальность или нишевые предложения, чтобы отличаться от конкурентов. Одной из таких попыток предложить новое устройство, соответствующее своей категории, является Echo, смартфон с двумя экранами, выпущенный в 2011 году.

Возможно, команда Kyocera была слишком дальновидна, выпустив на рынок устройство, прежде чем оно было готово. Технология аккумулятора не могла успевать за двумя экранами, и никто не хотел толстую линию посередине изображения, если приложение могло использовать большее «полное» пространство. Это было некстати и плохо продумано, и в конце концов мало кто купил. Наследие Kyocera Echo в основном заключается в том, чтобы быть временным в списках самых удивительных Android-устройств всех времен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.