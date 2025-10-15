Еврокомиссия оштрафовала Gucci, Chloе и Loewe на €157 млн Сегодня 05:09 — Фондовый рынок

Европейская комиссия оштрафовала модные люксовые бренды Gucci, Chloe и Loewe на общую сумму 157 миллионов евро за фиксацию цен перепродажи, что нарушает правила конкуренции ЕС.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, обнародованном во вторник, 14 октября.

Эти компании ограничивали возможность независимых сторонних розничных продавцов, с которыми они сотрудничают, устанавливать собственные розничные цены в интернете и оффлайн на товары от Gucci, Chloе и Loewe под их соответствующими торговыми марками.

Три модных компании вмешивались в коммерческие стратегии своих розничных продавцов, налагая на них ограничения, такие как требование — не отклоняться от рекомендованных розничных цен, максимальных размеров скидок и конкретных периодов распродаж. В некоторых случаях, по крайней мере, временно, они также запрещали розничным продавцам предлагать какие-либо скидки.

Gucci, Chloе и Loewe стремились, чтобы их розничные продавцы применяли те же цены и условия продаж, что и они в своих собственных каналах прямых продаж.

В Еврокомиссии подчеркнули, что такое антиконкурентное поведение приводит к повышению цен и уменьшению выбора для потребителей.

«В Европе все потребители заслуживают преимущества настоящей ценовой конкуренции. Это решение стало сильным сигналом для индустрии моды и других отраслей, что мы не будем терпеть такого рода практики в Европе и что справедливая конкуренция и защита потребителей применяются ко всем одинаково», — заявила вице-президент ЕК Тереза ​​Рибера.

