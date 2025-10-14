В Morgan Stanley прогнозируют падение S&P 500 на 11% Сегодня 21:23 — Фондовый рынок

По оценке Майкла Уилсона, главного стратега Morgan Stanley по американским акциям, рынок США может упасть на 8−11%, если торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином не будет урегулирован до ноября.

Об этом пишет Bloomberg.

Уилсон отметил, что рынок сейчас уязвим из-за переоцененных активов и высокого интереса инвесторов, а последняя волна торгового напряжения «стала неожиданностью как для консенсуса, так и для нас».

Несмотря на это, аналитик сохраняет оптимистичный прогноз в отношении американских акций до конца года. Он был одним из немногих стратегов, вовремя предсказавших сильное возобновление после весенней распродажи, вызванной тарифными спорами.

Если неопределенность и волатильность в торговле будут продолжаться, индекс S&P 500 может снизиться до 5800−6027 пунктов, что означает коррекцию на 8−11% от уровня закрытия в прошлую пятницу.

Реакция рынка на заявления Трампа

На прошлой неделе американские индексы резко упали после того, как Дональд Трамп пригрозил повышением тарифов на китайские товары до 100% и введением экспортного контроля на ключевое программное обеспечение с 1 ноября.

В результате S&P 500 снизился на 2,7%, а Nasdaq 100 — на 3,5%, что остановило рекордный рост, подпитываемый интересом к технологиям и искусственному интеллекту.

В понедельник фьючерсы на американские индексы возобновились после того, как Белый дом заявил о готовности к договоренностям с Пекином.

Уилсон отметил, что базовый сценарий Morgan Stanley предполагает постепенное восстановление экономики в 2026 году, когда напряжение между США и Китаем снизится.

«Этот тезис довольно сильный, чтобы выдержать временную эскалацию, если впоследствии произойдет деэскалация», — подытожил аналитик.

