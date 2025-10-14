0 800 307 555
ФГИУ за неделю привлек 164 млн гривен от приватизации

Фонд государственного имущества провел на прошлой неделе четыре успешных приватизационных аукциона, на которых привлек 164,13 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.
«На прошлой неделе команда Фонда госимущества провела 4 успешных аукциона по приватизации в системе Prozorro.Продажи. Общая сумма победных ставок составляет 164,13 млн гривен. Конкуренция на аукционах обусловила рост цены в 2,66 раза», — говорится в сообщении.

Самый дорогой объект недели

Это группа нежилых помещений в Киеве. Цена объекта увеличилась с 694,9 тыс. грн до 125 млн грн.
Также спрос среди инвесторов имело здание Кременчугской городской дезинфекционной станции, цена которой в ходе торгов выросла с 2,9 тыс. грн до 7,9 млн грн.
Как сообщил Фонд Госимущества Украины, еще 200 млн грн направлено в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии в качестве погашения задолженности по начисленным процентам ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» (владелец ТРЦ Ocean Plaza) по кредитному договору, права требования по которому, согласно решению Апелляционной палаты ВАКС от 10.12.2024, были взысканы в доход государства.
По материалам:
Finance.ua
