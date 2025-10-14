ФГИУ за неделю привлек 164 млн гривен от приватизации
Фонд государственного имущества провел на прошлой неделе четыре успешных приватизационных аукциона, на которых привлек 164,13 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.
«На прошлой неделе команда Фонда госимущества провела 4 успешных аукциона по приватизации в системе Prozorro.Продажи. Общая сумма победных ставок составляет 164,13 млн гривен. Конкуренция на аукционах обусловила рост цены в 2,66 раза», — говорится в сообщении.
Самый дорогой объект недели
Это группа нежилых помещений в Киеве. Цена объекта увеличилась с 694,9 тыс. грн до 125 млн грн.
Также спрос среди инвесторов имело здание Кременчугской городской дезинфекционной станции, цена которой в ходе торгов выросла с 2,9 тыс. грн до 7,9 млн грн.
Как сообщил Фонд Госимущества Украины, еще 200 млн грн направлено в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии в качестве погашения задолженности по начисленным процентам ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» (владелец ТРЦ Ocean Plaza) по кредитному договору, права требования по которому, согласно решению Апелляционной палаты ВАКС от 10.12.2024, были взысканы в доход государства.
