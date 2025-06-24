9 успешных аукционов на сумму 837,87 млн ​​грн: ФГИ сообщили о самом дорогом объекте — Finance.ua

9 успешных аукционов на сумму 837,87 млн ​​грн: ФГИ сообщили о самом дорогом объекте Сегодня 14:22 — Фондовый рынок

9 успешных аукционов на сумму 837,87 млн ​​грн: ФГИ сообщили о самом дорогом объекте

Как сообщил Фонд Государственного имущества, на прошлой неделе команда Фонда государственного имущества Украины провела 9 успешных онлайн-аукционов по приватизации в системе «Прозорро.Продажи».

Общая сумма победоносных ставок составляет 837,87 млн ​​гривен.

Рост цены объекта составил в 3,18 раза, что в среднем составляет 317,90%.

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В общей сложности за лоты соревновались 39 участников, то есть в среднем на лот приходилось 4,33 желающих приобрести государственные объекты.

Самый дорогой объект

Самым дорогим объектом на прошлой неделе стал государственный пакет акций размером 100% уставного капитала ГАО «Строительная компания «Укрбуд» в Киеве.

За объект соревновались 5 участников, а стоимость лота выросла до 805 млн гривен.

Также спросом среди инвесторов пользовался ЕМК ГП «Техник» в Киеве, где за объект соревновались 11 участников, стоимость которого выросла до 20,1 млн гривен.

Что планируют

На этой неделе команда Фонда планирует провести 9 онлайн-аукционов по приватизации. Среди предложений покупки такие объекты, как: ЕМК ГП «Львовское специальное конструкторское бюро «Топаз» в городе Львов, ЕМК ГП «Научный центр точного машиностроения» в городе Киев, дом садовода, объект незавершенного строительства и другое.

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