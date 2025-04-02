ФГИУ выставил на продажу «Сумыхимпром» и «Укрбуд»: когда состоятся аукционы — Finance.ua
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ФГИУ выставил на продажу «Сумыхимпром» и «Укрбуд»: когда состоятся аукционы

Фондовый рынок
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ФГИУ выставил на продажу «Сумыхимпром» и «Укрбуд»: когда состоятся аукционы
ФГИУ выставил на продажу «Сумыхимпром» и «Укрбуд»: когда состоятся аукционы
Команда Фонда госимущества подготовила к приватизации химико-промышленного и строительного гигантов, которые могут стать настоящим драйвером успешного восстановления и развития украинской экономики.
Аукционы пройдут на платформе «Прозорро.Продажи».
11 июня 2025 г. запланировано проведение аукциона по приватизации АО «Сумыхимпром».
Cтартовая цена — 1 158 050 202 грн.
Больше деталей об объекте: https://bit.ly/43slTPT
18 июня 2025 г. запланировано проведение аукциона по приватизации государственного пакета акций размером 100% уставного капитала государственного акционерного общества «Строительная компания «Укрбуд».
Cтартовая цена — 262 646 000 грн.
Больше деталей об объекте: https://bit.ly/4cd8vSe
Условия продажи для обоих предприятий: новые владельцы должны погасить в течение шести месяцев долги по зарплате и перед бюджетом на момент покупки. Также покупатели обязаны погасить долги перед кредиторами, за исключением долгов перед подсанкционными лицами и кредиторами из рф и рб.
Для получения доступа к подготовленному Фондом государственного имущества Украины информационному пакету об объектах большой приватизации потенциальному покупателю необходимо заключить договор о конфиденциальности информации с выбранной электронной площадкой.
На основании заключенного договора о конфиденциальности информации потенциальный покупатель имеет возможность, в частности:
— запрашивать дополнительную информацию об объекте приватизации;
— осуществить просмотр производственных объектов общества;
— провести устное интервью с руководителем общества и т. д.
Список аккредитованных электронных площадок размещен по ссылке: https://surl.li/zbocbj
По материалам:
Finance.ua
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