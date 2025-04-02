ФГИУ выставил на продажу «Сумыхимпром» и «Укрбуд»: когда состоятся аукционы — Finance.ua

ФГИУ выставил на продажу «Сумыхимпром» и «Укрбуд»: когда состоятся аукционы Сегодня 10:44 — Фондовый рынок

ФГИУ выставил на продажу «Сумыхимпром» и «Укрбуд»: когда состоятся аукционы

Команда Фонда госимущества подготовила к приватизации химико-промышленного и строительного гигантов, которые могут стать настоящим драйвером успешного восстановления и развития украинской экономики.

Аукционы пройдут на платформе «Прозорро.Продажи».

11 июня 2025 г. запланировано проведение аукциона по приватизации АО «Сумыхимпром».

Cтартовая цена — 1 158 050 202 грн.

Больше деталей об объекте: https://bit.ly/43slTPT

18 июня 2025 г. запланировано проведение аукциона по приватизации государственного пакета акций размером 100% уставного капитала государственного акционерного общества «Строительная компания «Укрбуд».

Cтартовая цена — 262 646 000 грн.

Больше деталей об объекте: https://bit.ly/4cd8vSe

Условия продажи для обоих предприятий: новые владельцы должны погасить в течение шести месяцев долги по зарплате и перед бюджетом на момент покупки. Также покупатели обязаны погасить долги перед кредиторами, за исключением долгов перед подсанкционными лицами и кредиторами из рф и рб.

Для получения доступа к подготовленному Фондом государственного имущества Украины информационному пакету об объектах большой приватизации потенциальному покупателю необходимо заключить договор о конфиденциальности информации с выбранной электронной площадкой.

На основании заключенного договора о конфиденциальности информации потенциальный покупатель имеет возможность, в частности:

— запрашивать дополнительную информацию об объекте приватизации;

— осуществить просмотр производственных объектов общества;

— провести устное интервью с руководителем общества и т. д.

Список аккредитованных электронных площадок размещен по ссылке: https://surl.li/zbocbj

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