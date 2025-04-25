ФГИУ направил еще 200 млн грн на восстановление Украины от долгов ТРЦ Ocean Plaza — Finance.ua
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ФГИУ направил еще 200 млн грн на восстановление Украины от долгов ТРЦ Ocean Plaza

Казна и Политика
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ФГИУ направил еще 200 млн грн на восстановление Украины от долгов ТРЦ Ocean Plaza
ФГИУ направил еще 200 млн грн на восстановление Украины от долгов ТРЦ Ocean Plaza
Как сообщил Фонд Госимущества Украины, еще 200 млн грн направлено в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии в качестве погашения задолженности по начисленным процентам ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» (владелец ТРЦ Ocean Plaza) по кредитному договору, права требования по которому, согласно решению Апелляционной палаты ВАКС от 10.12.2024, были изъяты в доход государства.
Об этом пишет ФГИУ.
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Ранее уже было направлено 1,2 млрд гривен в фонд. Если подытожить, то в целом уже направлено 1,4 млрд грн в качестве погашения задолженности ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» по этому кредитному договору, и все эти средства в итоге направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Фонд государственного имущества управляет долей в размере 66,65% уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», который является собственником актива в виде ТРЦ Ocean Plaza. На сегодня проходит активная подготовка объекта к приватизации, чтобы как можно быстрее провести аукцион. В этом году планируется это сделать в рамках крупной приватизации.
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ФГИ является эффективным менеджером, и пока идет подготовка объекта, национализированный ТРЦ Ocean Plaza наполняет Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и уже работает на восстановление нашей страны.
Каждый посетитель Ocean Plaza способствует наполнению Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, помогая восстановлению и развитию страны.
«Фонд государственного имущества демонстрирует эффективное управление национализированными активами: пока идет подготовка Ocean Plaza к приватизации, он уже работает на экономику страны. 1,4 млрд грн, полученные от аренды торговых площадей, направлены на ликвидацию последствий вооруженной агрессии. Это реальный вклад в восстановление Украины». Каждый посетитель этого ТРЦ фактически поддерживает экономику и помогает стране становиться более сильной", — подчеркнула и. о. главы ФГИУ Иванна Смачило.
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Справка Finance.ua:

  • Напомним, 20 марта 2023 года решением ВАКС доля в размере 66,65% уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» (ТРЦ Ocean Plaza) была взыскана в доход государства, и органом управления доли стал ФГИУ. Ранее эта доля принадлежала российскому предпринимателю Аркадию Ротенбергу.
По материалам:
Finance.ua
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