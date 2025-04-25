ФГИУ направил еще 200 млн грн на восстановление Украины от долгов ТРЦ Ocean Plaza — Finance.ua

ФГИУ направил еще 200 млн грн на восстановление Украины от долгов ТРЦ Ocean Plaza Сегодня 15:38 — Казна и Политика

ФГИУ направил еще 200 млн грн на восстановление Украины от долгов ТРЦ Ocean Plaza

Как сообщил Фонд Госимущества Украины, еще 200 млн грн направлено в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии в качестве погашения задолженности по начисленным процентам ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» (владелец ТРЦ Ocean Plaza) по кредитному договору, права требования по которому, согласно решению Апелляционной палаты ВАКС от 10.12.2024, были изъяты в доход государства.

Об этом пишет ФГИУ

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Ранее уже было направлено 1,2 млрд гривен в фонд. Если подытожить, то в целом уже направлено 1,4 млрд грн в качестве погашения задолженности ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» по этому кредитному договору, и все эти средства в итоге направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Фонд государственного имущества управляет долей в размере 66,65% уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», который является собственником актива в виде ТРЦ Ocean Plaza. На сегодня проходит активная подготовка объекта к приватизации, чтобы как можно быстрее провести аукцион. В этом году планируется это сделать в рамках крупной приватизации.

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ФГИ является эффективным менеджером, и пока идет подготовка объекта, национализированный ТРЦ Ocean Plaza наполняет Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и уже работает на восстановление нашей страны.

Каждый посетитель Ocean Plaza способствует наполнению Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, помогая восстановлению и развитию страны.

«Фонд государственного имущества демонстрирует эффективное управление национализированными активами: пока идет подготовка Ocean Plaza к приватизации, он уже работает на экономику страны. 1,4 млрд грн, полученные от аренды торговых площадей, направлены на ликвидацию последствий вооруженной агрессии. Это реальный вклад в восстановление Украины». Каждый посетитель этого ТРЦ фактически поддерживает экономику и помогает стране становиться более сильной", — подчеркнула и. о. главы ФГИУ Иванна Смачило.

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Справка Finance.ua:

Напомним, 20 марта 2023 года решением ВАКС доля в размере 66,65% уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» (ТРЦ Ocean Plaza) была взыскана в доход государства, и органом управления доли стал ФГИУ. Ранее эта доля принадлежала российскому предпринимателю Аркадию Ротенбергу.

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