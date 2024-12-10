Суд подтвердил национализацию долгов ТРЦ Ocean Plaza перед Ротенбергами — Finance.ua

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Суд подтвердил национализацию долгов ТРЦ Ocean Plaza перед Ротенбергами

Казна и Политика
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Суд подтвердил национализацию долгов ТРЦ Ocean Plaza перед Ротенбергами
Суд подтвердил национализацию долгов ТРЦ Ocean Plaza перед Ротенбергами
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение первой инстанции о национализации многомиллионных долгов ТРЦ Ocean Plaza перед российскими олигархами Ротенбергами путем применения санкций в отношении кредита.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
В доход государства взысканы права требования связанной с Ротенбергом компании-нерезидента, а именно:
  • право требования по кредитному договору № 1 от 27.10.2009, заключенному между ООО «ИС «Лыбидь» и Ethoder Investments Limited;
  • право требования по договору ипотеки от 28.03.2014 года, заключенному между ООО «ИС «Лыбидь» и компанией Ethoder Investments Limited;
  • право требования по договору залога от 14.04.2014 года, заключенному между ООО «Авангард-Виларти» и компанией Ethoder Investments Limited.
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Постановление Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу немедленно после его провозглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.
Напомним, Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление с просьбой списать права требования по кредиту компании-владельца торгового центра Ocean Plaza в Киеве перед кипрской компанией российского олигарха Аркадия Ротенберга.
Высший антикоррупционный суд 4 сентября взыскал в доход государства право на требования по кредитному договору к Ocean Plaza, которое принадлежало компаниям, связанным с российским олигархом Аркадием Ротенбергом.
По материалам:
Економічна Правда
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