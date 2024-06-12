Минюст обнуляет долг ТРЦ Ocean Plaza перед Ротенбергом — Finance.ua

Минюст обнуляет долг ТРЦ Ocean Plaza перед Ротенбергом Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление с просьбой списать права требования по кредиту компании-владельца торгового центра Ocean Plaza в Киеве перед кипрской компанией российского олигарха Аркадия Ротенберга.

Об этом говорится в сообщении Минюста.

К взысканию заявлены права требования компании-нерезидента, связанной с Аркадием Ротенбергом, его сыном Игорем, Александром Скоробогатьком и Александром Пономаренко.

Речь идет о праве требования по кредитному договору № 1 от 2009 года, заключенному между ООО «ИС „Лыбидь“ (компания-владелец ТРЦ Ocean Plaza) и компанией Ethoder Investments Limited, право требования по договору ипотеки от 2014 года, заключенному между „ИС“ Лыбидь» и Ethoder Investments Limited и право требования по договору залога от 2014 года заключенного между ООО «Авангард-Виларти» (является владельцем 66,65% в ООО «Инвестиционный союз Лыбидь») и Ethoder Investments Limited.

Обнуление прав требования позволит Фонду государственного имущества запустить процесс приватизации ТРЦ. В противном случае будущему владельцу пришлось бы выплатить Ротенбергу 200 млн долларов долга.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.