Фонд госимущества направил 1,2 млрд грн от аренды ТРЦ Ocean Plaza на ликвидацию последствий вооруженной агрессии — Finance.ua
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Фонд госимущества направил 1,2 млрд грн от аренды ТРЦ Ocean Plaza на ликвидацию последствий вооруженной агрессии

Фондовый рынок
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Фонд госимущества направил 1,2 млрд грн от аренды ТРЦ Ocean Plaza на ликвидацию последствий вооруженной агрессии
Фонд госимущества направил 1,2 млрд грн от аренды ТРЦ Ocean Plaza на ликвидацию последствий вооруженной агрессии
1,2 млрд гривен направлено в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии от передачи в аренду торговых площадей национализированного ТРЦ Ocean Plaza.
Об этом сообщает ФГИУ.
Фонд государственного имущества управляет долей в размере 66,65% уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», являющегося собственником актива в виде ТРЦ Ocean Plaza.
По состоянию на сегодняшний день проходит активная подготовка объекта к приватизации, чтобы как можно быстрее провести аукцион. В этом году планируем это сделать в рамках крупной приватизации.
Однако ФГИ является эффективным менеджером, и пока идет подготовка объекта, национализированный ТРЦ Ocean Plaza наполняет Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и уже работает на восстановление нашей страны. 1,2 млрд гривен были получены от сдачи в аренду торговых площадей в ТРЦ и в результате направлены в фонд.
Каждый посетитель Ocean Plaza способствует наполнению Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, помогая восстановлению и развитию страны.
«Фонд государственного имущества демонстрирует эффективное управление национализированными активами: пока идет подготовка Ocean Plaza к приватизации, он уже работает на экономику страны. 1,2 млрд грн, полученные от аренды торговых площадей, направлены на ликвидацию последствий вооруженной агрессии». Это реальный вклад в восстановление Украины. Каждый посетитель этого ТРЦ фактически поддерживает экономику и помогает стране становиться сильнее", — подчеркнула и. о. главы ФГИУ Иванна Смачило.
Напомним, 20 марта 2023 года решением ВАКС доля в размере 66,65% уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» (ТРЦ Ocean Plaza) была взыскана в доход государства, и органом управления доли стал ФГИУ. Ранее эта доля принадлежала российскому предпринимателю Аркадию Ротенбергу.

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По материалам:
Finance.ua
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