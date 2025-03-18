Фонд госимущества направил 1,2 млрд грн от аренды ТРЦ Ocean Plaza на ликвидацию последствий вооруженной агрессии — Finance.ua

Фонд госимущества направил 1,2 млрд грн от аренды ТРЦ Ocean Plaza на ликвидацию последствий вооруженной агрессии Сегодня 11:23 — Фондовый рынок

Фонд госимущества направил 1,2 млрд грн от аренды ТРЦ Ocean Plaza на ликвидацию последствий вооруженной агрессии

1,2 млрд гривен направлено в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии от передачи в аренду торговых площадей национализированного ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом сообщает ФГИУ.

Фонд государственного имущества управляет долей в размере 66,65% уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», являющегося собственником актива в виде ТРЦ Ocean Plaza.

По состоянию на сегодняшний день проходит активная подготовка объекта к приватизации, чтобы как можно быстрее провести аукцион. В этом году планируем это сделать в рамках крупной приватизации.

Однако ФГИ является эффективным менеджером, и пока идет подготовка объекта, национализированный ТРЦ Ocean Plaza наполняет Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и уже работает на восстановление нашей страны. 1,2 млрд гривен были получены от сдачи в аренду торговых площадей в ТРЦ и в результате направлены в фонд.

Каждый посетитель Ocean Plaza способствует наполнению Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, помогая восстановлению и развитию страны.

«Фонд государственного имущества демонстрирует эффективное управление национализированными активами: пока идет подготовка Ocean Plaza к приватизации, он уже работает на экономику страны. 1,2 млрд грн, полученные от аренды торговых площадей, направлены на ликвидацию последствий вооруженной агрессии». Это реальный вклад в восстановление Украины. Каждый посетитель этого ТРЦ фактически поддерживает экономику и помогает стране становиться сильнее", — подчеркнула и. о. главы ФГИУ Иванна Смачило.

Напомним, 20 марта 2023 года решением ВАКС доля в размере 66,65% уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» (ТРЦ Ocean Plaza) была взыскана в доход государства, и органом управления доли стал ФГИУ. Ранее эта доля принадлежала российскому предпринимателю Аркадию Ротенбергу.

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