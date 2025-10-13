UPG получила в аренду еще 60 автозаправок группы Приват Сегодня 09:12 — Фондовый рынок

Антимонопольный комитет Украины на своем заседании 9 октября разрешил компании «Укрпалетсистем», входящей в группу UPG бизнесмена Владимира Петренко, взять в аренду еще 60 автозаправок компании группы «Приват».

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Речь идет о 60 автозаправочных комплексах, зарегистрированных на 17 обществ с ограниченной ответственностью: Айлонг Эволюшн, Альбиленд, Вертикс-Молл, Экотрейд Компани, Энджел Кэпитал, Евротрейд Экспо, Жасми-Трейд, Корсо Таун, Лайк Инвест, Лидер Финн, Лидер Финанс, Лидер Финанс, Проект, Сорелла Оил, Старт Бизнес-Плюс, Тарос Групп.

Среди бенефициаров этих структур, по данным YouControl, — Юрий Киперман, отец бизнесмена Михаила Кипермана, управляющий сетью АЗС группы «Приват».

До полномасштабной войны топливная сеть «Привата» была самой большой в Украине и насчитывала более 1500 заправок под разными брендами.

Теперь «Укрпалетсистем» имеет разрешение на аренду 279 автозаправочных станций из группы «Приват».

По данным издания Forbes сеть UPG, контролируемая Владимиром Петренко (официальная владелица — его сестра Юлия Васьковская), занимает пятое место среди крупнейших сетей АЗС в Украине по объемам реализации горючего, уступая OKKO, WOG, «Укрнафте» и «БРСМ-Нефть».

В 2024 году выручка компании составила 38,4 млрд гривен.

Антимонопольный комитет Украины на своем заседании 25 сентября разрешил компании «Укрпалетсистем», входящей в группу UPG бизнесмена Владимира Петренко, взять в аренду еще 17 автозаправок компании группы «Приват».

