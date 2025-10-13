0 800 307 555
Bentley представил уникальный Continental GTC Speed ​​в фиолетовом цвете (фото)

Британский владелец заказал у Bentley эксклюзивный Continental GTC Speed ​​с индивидуальным дизайном, чтобы выделиться среди других автомобилей премиум-класса.
Автомобиль получил наружное покрытие Violette, сочетающее оттенки фиолетового и синего, черные колеса, темно-серую металлическую крышу и черную решетку, подчеркивающую ее уникальный характер.
Салон GTC Speed ​​также исполнен на высоком уровне индивидуализации. Использована танзанитовая фиолетовая кожа на дверных панелях, туннели передач и приборной панели с контрастной строчкой и более светлыми сиреневыми акцентами. Опциональная отделка Stone Veneer из камня в возрасте до 200 миллионов лет делает приборную панель уникальной.
Bentley отмечает, что более 70% клиентов выбирают хотя бы одну опцию Mulliner при настройке своих автомобилей. Владелец нового GTC — уже опытный клиент бренда, который владея шестью Bentayga и недавно получил Continental GT в цвете Scarab Green.
