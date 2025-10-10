0 800 307 555
Шатдаун в США вызвал хаос на рынке недвижимости

1
Из-за остановки работы правительства США произошел хаос в процессе продажи недвижимости в зонах затоплений, вызванных недавними наводнениями.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
В Клирвотере, штат Флорида, Бриджет Нойман, страховой брокер, провела последнюю неделю, пытаясь заменить полис, который на данный момент не существует. В связи с шатдауном федерального правительства Национальная программа страхования от наводнений приостановила выдачу новых полисов, необходимых многим покупателям жилья для обеспечения ипотечных кредитов.
Это означает, что ежегодная страховка от наводнений на сумму 4000 долларов, которую клиент надеялся оплатить за скромное ранчо с двумя спальнями, больше не актуальна. Единственные два предложения, которые она нашла в частных страховых компаниях, стоят 9000 и 12000 долларов.
Национальная ассоциация риэлторов оценивает, что эта пауза может задержать или сорвать около 1400 сделок в день, пока Конгресс не возобновит программу. Частное страхование от наводнений, как правило, гораздо дороже и не предлагается во многих районах.
Чем шатдаун может обернуться для Америки и Украины? Finance.ua рассказывает в статье ниже.

Шатдаун в США: что это значит для Америки и Украины

По материалам:
УНН
