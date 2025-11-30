Сравнение пенсий в Польше и Украине

0 800 307 555
Мир
Как свидетельствуют данные Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), в Польше насчитывается около 6,35 миллиона пенсионеров. По состоянию на осень 2025 года, средняя пенсия в стране достигла 4 255,66 злотых брутто, что более чем на 300 злотых больше, чем в начале года.
Об этом пишет inpoland.

Какую пенсию получают в Украине

В Украине средняя пенсия в конце 2025 года составляет около 6 436 гривен (≈133 евро). При этом более трети пенсионеров получает менее 3 340 гривен.
Отмечается, что система пенсионного обеспечения сталкивается с вызовами из-за высокого уровня инфляции, снижающей реальную покупательную способность выплат.
В издании добавляют, что для Польши увеличение средней пенсии является показателем стабильности и роста благосостояния населения.
В то же время, в Украине актуальными остаются вопросы реформирования пенсионной системы, сдерживания инфляции и повышения доходов граждан.
«Оба государства имеют целью адаптировать пенсионное обеспечение к демографическим и экономическим реалиям», — говорится в сообщении.
Ранее Finance.ua писал, что лица, выполнившие обязательные условия — достигшие пенсионного возраста и уплатившие пенсионные взносы хотя бы за один день, — могут подать заявление на назначение пенсии в Польше.
Размер пенсии зависит от суммы уплаченных взносов. Чем выше были отчисления из заработной платы, тем больше выплату получит человек после выхода на пенсию.
Для получения минимальной пенсии необходимо иметь необходимый трудовой стаж — 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
