В каких воеводствах Польши платят самые высокие зарплаты: рейтинг

Аналитики Главного статистического управления Польши (GUS) опубликовали свежие данные о средней валовой зарплате в воеводствах за 2024 год. Только один регион показал средний заработок выше 9 000 злотых — Мазовецкое воеводство.

Об этом пишет inpoland.

Где в Польше зарабатывают больше всего

Аналитики отмечают, что все воеводства продемонстрировали рост средних брутто-зарплат по сравнению с 2023 годом.

Как свидетельствуют данные GUS, Мазовецкое воеводство удерживает первое место второй год подряд. Здесь работники получают среднюю валовую зарплату в размере 9488,94 злотых.

Далее следует Нижнесилезское воеводство, где средняя зарплата составила 8 359,59 злотых в 2024 году.

Закрывает тройку лидеров Малопольское воеводство со средней валовой заработной платой 8 249,31 злотых.

Рейтинг воеводств Польши по уровню зарплат:

Мазовецкое воеводство — 9 488,94 злотых,

Нижнесилезское воеводство — 8 359,59 злотых,

Малопольское воеводство — 8 249,31 злотых,

Силезское воеводство — 8096,38 злотых,

Поморское воеводство — 8 066,89 злотых,

Лодзьское воеводство — 7 646,62 злотых,

Опольское воеводство — 7 536,33 злотых,

Западнопоморское воеводство — 7 512,51 злотых,

Великопольское воеводство — 7 428,35 злотых,

Любушское воеводство — 7 425,38 злотых,

Подляское воеводство — 7 446,20 злотых,

Люблинское воеводство — 7 374,45 злотых,

Куявско-Поморское воеводство — 7 322,89 злотых

Свентокшиское воеводство — 7236,58 злотых,

Подкарпатское воеводство — 7175,92 злотых,

Варминско-Мазурское воеводство — 7133,90 злотых.

Finance.ua уже писал , что за девять месяцев 2025 года средняя заработная плата в бизнес-секторе Польши выросла на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в сентябре составила 8 750 злотых. Однако темпы роста в разных отраслях оказались неодинаковыми.

Наибольшее повышение заработной платы наблюдалось в следующих областях:

производство компьютеров и электроники (+10,9%),

пищевая промышленность (+9,8%),

транспортное оборудование, в том числе военное (+9,2%),

машиностроение (+9,1%),

автомобильная промышленность (+8,8%),

производители мебели (+8,9%).

