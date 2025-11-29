В каких воеводствах Польши платят самые высокие зарплаты: рейтинг
Аналитики Главного статистического управления Польши (GUS) опубликовали свежие данные о средней валовой зарплате в воеводствах за 2024 год. Только один регион показал средний заработок выше 9 000 злотых — Мазовецкое воеводство.
Об этом пишет inpoland.
Где в Польше зарабатывают больше всего
Аналитики отмечают, что все воеводства продемонстрировали рост средних брутто-зарплат по сравнению с 2023 годом.
Как свидетельствуют данные GUS, Мазовецкое воеводство удерживает первое место второй год подряд. Здесь работники получают среднюю валовую зарплату в размере 9488,94 злотых.
Далее следует Нижнесилезское воеводство, где средняя зарплата составила 8 359,59 злотых в 2024 году.
Закрывает тройку лидеров Малопольское воеводство со средней валовой заработной платой 8 249,31 злотых.
Рейтинг воеводств Польши по уровню зарплат:
- Мазовецкое воеводство — 9 488,94 злотых,
- Нижнесилезское воеводство — 8 359,59 злотых,
- Малопольское воеводство — 8 249,31 злотых,
- Силезское воеводство — 8096,38 злотых,
- Поморское воеводство — 8 066,89 злотых,
- Лодзьское воеводство — 7 646,62 злотых,
- Опольское воеводство — 7 536,33 злотых,
- Западнопоморское воеводство — 7 512,51 злотых,
- Великопольское воеводство — 7 428,35 злотых,
- Любушское воеводство — 7 425,38 злотых,
- Подляское воеводство — 7 446,20 злотых,
- Люблинское воеводство — 7 374,45 злотых,
- Куявско-Поморское воеводство — 7 322,89 злотых
- Свентокшиское воеводство — 7236,58 злотых,
- Подкарпатское воеводство — 7175,92 злотых,
- Варминско-Мазурское воеводство — 7133,90 злотых.
Finance.ua уже писал, что за девять месяцев 2025 года средняя заработная плата в бизнес-секторе Польши выросла на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в сентябре составила 8 750 злотых. Однако темпы роста в разных отраслях оказались неодинаковыми.
Наибольшее повышение заработной платы наблюдалось в следующих областях:
- производство компьютеров и электроники (+10,9%),
- пищевая промышленность (+9,8%),
- транспортное оборудование, в том числе военное (+9,2%),
- машиностроение (+9,1%),
- автомобильная промышленность (+8,8%),
- производители мебели (+8,9%).
