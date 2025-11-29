0 800 307 555
В каких воеводствах Польши платят самые высокие зарплаты: рейтинг

Аналитики Главного статистического управления Польши (GUS) опубликовали свежие данные о средней валовой зарплате в воеводствах за 2024 год. Только один регион показал средний заработок выше 9 000 злотых — Мазовецкое воеводство.
Об этом пишет inpoland.

Где в Польше зарабатывают больше всего

Аналитики отмечают, что все воеводства продемонстрировали рост средних брутто-зарплат по сравнению с 2023 годом.
Как свидетельствуют данные GUS, Мазовецкое воеводство удерживает первое место второй год подряд. Здесь работники получают среднюю валовую зарплату в размере 9488,94 злотых.
Далее следует Нижнесилезское воеводство, где средняя зарплата составила 8 359,59 злотых в 2024 году.
Закрывает тройку лидеров Малопольское воеводство со средней валовой заработной платой 8 249,31 злотых.
Рейтинг воеводств Польши по уровню зарплат:
  • Мазовецкое воеводство — 9 488,94 злотых,
  • Нижнесилезское воеводство — 8 359,59 злотых,
  • Малопольское воеводство — 8 249,31 злотых,
  • Силезское воеводство — 8096,38 злотых,
  • Поморское воеводство — 8 066,89 злотых,
  • Лодзьское воеводство — 7 646,62 злотых,
  • Опольское воеводство — 7 536,33 злотых,
  • Западнопоморское воеводство — 7 512,51 злотых,
  • Великопольское воеводство — 7 428,35 злотых,
  • Любушское воеводство — 7 425,38 злотых,
  • Подляское воеводство — 7 446,20 злотых,
  • Люблинское воеводство — 7 374,45 злотых,
  • Куявско-Поморское воеводство — 7 322,89 злотых
  • Свентокшиское воеводство — 7236,58 злотых,
  • Подкарпатское воеводство — 7175,92 злотых,
  • Варминско-Мазурское воеводство — 7133,90 злотых.
Finance.ua уже писал, что за девять месяцев 2025 года средняя заработная плата в бизнес-секторе Польши выросла на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в сентябре составила 8 750 злотых. Однако темпы роста в разных отраслях оказались неодинаковыми.
Наибольшее повышение заработной платы наблюдалось в следующих областях:
  • производство компьютеров и электроники (+10,9%),
  • пищевая промышленность (+9,8%),
  • транспортное оборудование, в том числе военное (+9,2%),
  • машиностроение (+9,1%),
  • автомобильная промышленность (+8,8%),
  • производители мебели (+8,9%).
Finance.ua
Деньги
