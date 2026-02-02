Сколько зарабатывают водители в Польше, и почему отрасль на грани кризиса Сегодня 08:28 — Мир

Польша испытывает значительный дефицит кадров в области транспорта

Зарплаты водителей в Польше продолжают расти, однако транспортная отрасль все глубже погружается в дефицит кадров.

Об этом сообщает inpoland.

По данным отчета фонда Truckers Life, в 2025 году средний заработок водителя грузовика достиг 9000 злотых нетто.

В то же время, на рынке труда недостает около 200 тысяч водителей.

Опыт почти не влияет на зарплату

Исследование показало, что стаж работы не оказывает существенного влияния на уровень оплаты труда. Ощутимая разница есть только у начинающих водителей: в первый год работы они в среднем получают около 8000 злотых нетто.

Большинство работает официально

Большинство водителей в Польше имеет стабильную форму занятости:

94% работают по трудовым договорам;

4% - самозанятые;

2% выполняют работу по договорам доверенности.

Несмотря на это, финансовое удовлетворение среди работников низкое. Более 60% опрошенных водителей заявили, что недовольны уровнем своей оплаты труда. В 2025 году 59% не получили ни одного повышения, а 15% зарабатывают меньше, чем в прошлом году.

Старение кадров и массовые намерения уволиться

Транспортная отрасль сталкивается с долгосрочными проблемами. Средний возраст водителей в Польше превышает 50 лет, а дефицит кадров оценивается почти в 200 тысяч человек. Ситуацию усложняет то, что более половины водителей регулярно задумываются об изменении работы или полном выходе из профессии.

Читайте также Кому в Польше должны доплачивать до 1000 злотых ежемесячно

Авторы отчета отмечают, что ключевые причины кадрового кризиса связаны не только с зарплатами. Водители жалуются на нехватку безопасных парковочных мест, отсутствие надлежащих санитарных условий и проблемы с организацией труда — факторы, часто не зависящие непосредственно от транспортных компаний.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.