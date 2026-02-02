0 800 307 555
Сколько зарабатывают водители в Польше, и почему отрасль на грани кризиса

Мир
72
Польша испытывает значительный дефицит кадров в области транспорта
Зарплаты водителей в Польше продолжают расти, однако транспортная отрасль все глубже погружается в дефицит кадров.
Об этом сообщает inpoland.
  • По данным отчета фонда Truckers Life, в 2025 году средний заработок водителя грузовика достиг 9000 злотых нетто.
  • В то же время, на рынке труда недостает около 200 тысяч водителей.

Опыт почти не влияет на зарплату

Исследование показало, что стаж работы не оказывает существенного влияния на уровень оплаты труда. Ощутимая разница есть только у начинающих водителей: в первый год работы они в среднем получают около 8000 злотых нетто.

Большинство работает официально

Большинство водителей в Польше имеет стабильную форму занятости:
  • 94% работают по трудовым договорам;
  • 4% - самозанятые;
  • 2% выполняют работу по договорам доверенности.
Несмотря на это, финансовое удовлетворение среди работников низкое. Более 60% опрошенных водителей заявили, что недовольны уровнем своей оплаты труда. В 2025 году 59% не получили ни одного повышения, а 15% зарабатывают меньше, чем в прошлом году.

Старение кадров и массовые намерения уволиться

Транспортная отрасль сталкивается с долгосрочными проблемами. Средний возраст водителей в Польше превышает 50 лет, а дефицит кадров оценивается почти в 200 тысяч человек. Ситуацию усложняет то, что более половины водителей регулярно задумываются об изменении работы или полном выходе из профессии.
Авторы отчета отмечают, что ключевые причины кадрового кризиса связаны не только с зарплатами. Водители жалуются на нехватку безопасных парковочных мест, отсутствие надлежащих санитарных условий и проблемы с организацией труда — факторы, часто не зависящие непосредственно от транспортных компаний.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Заработная плата в ПольшеПольша
