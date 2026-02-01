В Великобритании уровень «очень глубокой бедности» достиг наивысшего показателя за 30 лет Сегодня 22:19 — Мир

В Великобритании уровень «очень глубокой бедности» достиг наивысшего показателя за 30 лет

В Великобритании углубился уровень бедности — почти 7 млн ​​человек живут в «очень глубокой бедности». Это самый высокий показатель за последние три десятилетия.

Об этом говорится в отчете Фонда Джозефа Раунтри (JRF), который проводит исследования, направленные на решение проблемы бедности в Великобритании, который цитирует Reuters

Что означает «очень глубокая бедность»

Как отмечается, «очень глубокая бедность» означает домохозяйства, доход которых после вычета расходов на жилье составляет менее 40% от среднего уровня в Великобритании, что составляет около 16 400 фунтов (около $22,5 тысяч) в год для супругов с двумя маленькими детьми.

Согласно опубликованному отчету, уровень бедности в Великобритании углубился: примерно 6,8 млн человек сейчас живут в «очень глубокой бедности».

Отчет свидетельствует, что общий уровень бедности в Великобритании снизился с 24% в 1994/95 году до 21% в 2023/24 году, но «очень глубокая бедность» выросла с 8% до 10% и сейчас составляет почти половину всех бедных.

Также добавляется, что детская бедность также выросла: 4,5 млн детей живут в бедности, и этот показатель растет третий год подряд.

Как отмечается, это стало следствием решения министерства финансов Рейчел Ривз, принятого в ноябре, отменить в апреле ограничения на выплату социального пособия на двоих детей.

По оценкам чиновников, эта мера, направленная на снижение уровня детской бедности путем увеличения пособия семьям, обойдется в 3,1 млрд фунтов.

