В Великобритании уровень «очень глубокой бедности» достиг наивысшего показателя за 30 лет
В Великобритании углубился уровень бедности — почти 7 млн человек живут в «очень глубокой бедности». Это самый высокий показатель за последние три десятилетия.
Об этом говорится в отчете Фонда Джозефа Раунтри (JRF), который проводит исследования, направленные на решение проблемы бедности в Великобритании, который цитирует Reuters.
Что означает «очень глубокая бедность»
Как отмечается, «очень глубокая бедность» означает домохозяйства, доход которых после вычета расходов на жилье составляет менее 40% от среднего уровня в Великобритании, что составляет около 16 400 фунтов (около $22,5 тысяч) в год для супругов с двумя маленькими детьми.
Читайте также
Согласно опубликованному отчету, уровень бедности в Великобритании углубился: примерно 6,8 млн человек сейчас живут в «очень глубокой бедности».
Отчет свидетельствует, что общий уровень бедности в Великобритании снизился с 24% в 1994/95 году до 21% в 2023/24 году, но «очень глубокая бедность» выросла с 8% до 10% и сейчас составляет почти половину всех бедных.
Также добавляется, что детская бедность также выросла: 4,5 млн детей живут в бедности, и этот показатель растет третий год подряд.
Как отмечается, это стало следствием решения министерства финансов Рейчел Ривз, принятого в ноябре, отменить в апреле ограничения на выплату социального пособия на двоих детей.
По оценкам чиновников, эта мера, направленная на снижение уровня детской бедности путем увеличения пособия семьям, обойдется в 3,1 млрд фунтов.
Поделиться новостью
Также по теме