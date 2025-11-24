Работа, ФЛП и инвалидность: влияет ли это на пенсию Сегодня 09:30 — Личные финансы

Работа, ФЛП и инвалидность: влияет ли это на пенсию

Пенсионеры в Украине могут получать пенсию по инвалидности, официально трудоустраивать и даже открывать ФЛП без риска потерять пенсию. Например, пенсионные выплаты в случае трудоустройства облагаются налогом, а перерасчет суммы производится только после увольнения.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Влияет ли работа на пенсию, и какие налоги платит пенсионер

Как пояснили в Пенсионном фонде, согласно закону пенсии выплачиваются без учета получаемой заработной платы, то есть дохода, кроме тех случаев, которые предусмотрены законом.

«В то же время перерасчеты пенсий при изменении размера минимальной заработной платы или прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, осуществляются работающим пенсионерам после увольнения с работы», — добавляют в Фонде.

Кроме того, пенсионер может и работать, и открыть ФЛП, и получить инвалидность — это не ограничивается.

Группа инвалидности определяется во время медико-социальной экспертизы. Саму же пенсию по инвалидности назначают независимо от того, когда именно наступила инвалидность: до трудоустройства, во время работы или уже после ее завершения.

