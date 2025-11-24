0 800 307 555
Работа, ФЛП и инвалидность: влияет ли это на пенсию

Личные финансы
Пенсионеры в Украине могут получать пенсию по инвалидности, официально трудоустраивать и даже открывать ФЛП без риска потерять пенсию. Например, пенсионные выплаты в случае трудоустройства облагаются налогом, а перерасчет суммы производится только после увольнения.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Влияет ли работа на пенсию, и какие налоги платит пенсионер

Как пояснили в Пенсионном фонде, согласно закону пенсии выплачиваются без учета получаемой заработной платы, то есть дохода, кроме тех случаев, которые предусмотрены законом.
«В то же время перерасчеты пенсий при изменении размера минимальной заработной платы или прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, осуществляются работающим пенсионерам после увольнения с работы», — добавляют в Фонде.
Кроме того, пенсионер может и работать, и открыть ФЛП, и получить инвалидность — это не ограничивается.
Группа инвалидности определяется во время медико-социальной экспертизы. Саму же пенсию по инвалидности назначают независимо от того, когда именно наступила инвалидность: до трудоустройства, во время работы или уже после ее завершения.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что пенсионеры в Украине могут обратиться в Пенсионный фонд с просьбой о перерасчете пенсии, если для этого существуют определенные законодательством основания.
Пенсию за выслугу лет устанавливают определенным категориям граждан, работа которых привела к потере профессиональной пригодности или трудоспособности. Но для назначения они должны накопить специальный стаж в рамках профессий, за которые и полагается пенсия по выслуге лет в Украине. Требования к стажу и возрасту отличаются в зависимости от профессии.
Со следующего года в Украине вступят в силу новые правила выхода на пенсию. Для получения пенсии в 60 лет нужно будет иметь не менее 33 лет страхового стажа.
По материалам:
Телеканал 24
