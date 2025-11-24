0 800 307 555
54% работодателей повысят зарплаты в 2026 году — опрос

Личные финансы
Бизнес готовится к сложному году, но большинство компаний все же планируют повышать зарплату.
Об этом свидетельствует исследование robota.ua.
Опрос показал, что работодатели с осторожным оптимизмом смотрят на 2026-й: несмотря на неопределенность и пессимистические прогнозы, большинство готовятся индексировать зарплаты и инвестировать в развитие.

Зарплаты: что планируют на 2026-й

  • Большинство работодателей (54%) уже сейчас планируют повышать зарплаты сотрудникам в следующем году.
  • Еще 38% рассматривают такую ​​возможность, но пока без окончательного решения.
  • Только 8% компаний заявили, что не планируют пересматривать уровень оплаты труда в 2026 году.
Экономические прогнозы

По опросу, настроения предпринимателей остаются осторожными:
  • 55% ожидают ухудшения экономической ситуации по сравнению с 2025 годом,
  • 22% прогнозируют непредсказуемость,
  • а 14% - стабильность без изменений.
Кадровая политика и расширение

Аналитики зафиксировали, что 46% компаний не планируют изменения политики найма. 30% собираются нанимать выборочно, а 20% - активно расширять команду. Сокращение персонала планирует всего 4% бизнесов.
Несмотря на вызовы, 44% планируют отчасти или осторожно расширять бизнес в 2026 году. 28% готовы к активному развитию. 24% оставят все без изменений, а 4% готовятся к сокращению.
Инвестиционные приоритеты на 2026 год

Как показал опрос, в фокусе инвестиций у украинских компаний:
  • новые продукты и услуги — 48%;
  • внедрение AI и автоматизация — 40%;
  • маркетинг и продвижение — 40%;
  • выход на новые рынки — 37%;
  • развитие команды — 36%.
В то же время 15% пока не планируют инвестировать вообще, что подчеркивает осторожность части бизнеса.
Ранее мы сообщали, что пассивные инвестиции позволяют хранить и преумножать капитал без ежедневного контроля бизнеса. По ссылке поделились пятью вариантами пассивных инвестиций в бизнес.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Payment systems