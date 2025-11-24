54% работодателей повысят зарплаты в 2026 году — опрос
Бизнес готовится к сложному году, но большинство компаний все же планируют повышать зарплату.
Об этом свидетельствует исследование robota.ua.
Опрос показал, что работодатели с осторожным оптимизмом смотрят на 2026-й: несмотря на неопределенность и пессимистические прогнозы, большинство готовятся индексировать зарплаты и инвестировать в развитие.
Зарплаты: что планируют на 2026-й
- Большинство работодателей (54%) уже сейчас планируют повышать зарплаты сотрудникам в следующем году.
- Еще 38% рассматривают такую возможность, но пока без окончательного решения.
- Только 8% компаний заявили, что не планируют пересматривать уровень оплаты труда в 2026 году.
Экономические прогнозы
По опросу, настроения предпринимателей остаются осторожными:
- 55% ожидают ухудшения экономической ситуации по сравнению с 2025 годом,
- 22% прогнозируют непредсказуемость,
- а 14% - стабильность без изменений.
Кадровая политика и расширение
Аналитики зафиксировали, что 46% компаний не планируют изменения политики найма. 30% собираются нанимать выборочно, а 20% - активно расширять команду. Сокращение персонала планирует всего 4% бизнесов.
Несмотря на вызовы, 44% планируют отчасти или осторожно расширять бизнес в 2026 году. 28% готовы к активному развитию. 24% оставят все без изменений, а 4% готовятся к сокращению.
Инвестиционные приоритеты на 2026 год
Как показал опрос, в фокусе инвестиций у украинских компаний:
- новые продукты и услуги — 48%;
- внедрение AI и автоматизация — 40%;
- маркетинг и продвижение — 40%;
- выход на новые рынки — 37%;
- развитие команды — 36%.
В то же время 15% пока не планируют инвестировать вообще, что подчеркивает осторожность части бизнеса.
В то же время 15% пока не планируют инвестировать вообще, что подчеркивает осторожность части бизнеса.
