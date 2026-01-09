Кто требуется оборонным компаниям: анализ рынка deftech-вакансий Сегодня 13:30 — Личные финансы

Кто требуется оборонным компаниям: анализ рынка deftech-вакансий

В IV квартале 2025 года количество вакансий в секторе оборонных технологий (deftech) достигло рекордного уровня.

Об этом свидетельствуют данные Dou.

Как выросло количество deftech-вакансий за год

В IV квартале 2025 года на jobs.dou.ua было опубликовано 1940 вакансий в deftech-секторе. Это на 17,2%, или на 334 вакансии, больше, чем в III квартале, и это самый высокий квартальный показатель за весь год.

Итого в 2025 году появилось 5915 deftech-вакансий. Для сравнения, в 2024 году их было 2283 — на 61,4% меньше. Количество вакансий в deftech превысило годовые показатели в отдельных ІТ-категориях: в частности QA, а также Python и AI/ML вместе взятых.

Наибольший месячный прирост вакансий в 2025 году зафиксирован в феврале — плюс 189 позиций. В декабре количество новых вакансий превысило 700, что стало рекордом года.

Конкуренция

К концу года конкуренция между кандидатами продолжила снижаться. В IV квартале 2025 года на одну deftech-вакансию в среднем приходилось 7,3 отклика, тогда как в III квартале этот показатель составлял 8,2.

Уровень конкуренции в deftech остается ниже, чем в классическом ІТ-секторе. Для сравнения, на одну frontend-вакансию в ІТ может приходиться более 80 откликов. В deftech конкуренция приближена к уровню вакансий Engineering Manager в ІТ.

В предыдущие годы конкуренция была выше:

в IV квартале 2023 года — 15,4 отклика на вакансию;

в IV квартале 2024 года — 9,9.

Самые популярные специализации в deftech

Среди технических направлений наибольший спрос зафиксирован на Hardware-специалистах. В IV квартале была открыта 321 вакансия. Для сравнения, в начале 2025 года таких позиций было 218, а в конце 2024 года — 140. Таким образом, годовой спрос на hardware-специалистов вырос более чем вдвое.

Стабильно высоким остается спрос на Embedded-специалистов (167 вакансий) и QA (75 вакансий).

Доля Embedded-позиций в deftech существенно выше, чем в ІТ: в 2025 году в ІТ-секторе было около 1 000 Embedded-вакансий из более 78 тыс., тогда как в deftech — 512 из почти 6 тыс.

Меньше всего вакансий открывали для Data Engineer, ERP/CRM-специалистов и C-level позиций. По сравнению с III кварталом выросло количество вакансий в направлениях Security (+25), Design (+22) и Analyst (+25).

Также увеличился спрос на Python (+18), Front End (+10) и C++ специалистов (+25).

Среди нетехнических должностей чаще всего искали HR-специалистов — 133 вакансии. Наименьший спрос зафиксирован на Office Manager, Assistant и Legal.

Где самая большая конкуренция

Как и в III квартале 2025 года, больше всего отзывов получали вакансии Project Manager — в среднем 20,1 на позицию. Высокой оставалась конкуренция и среди QA — 15,4 отклика на вакансию.

Возросло количество откликов и на вакансии Product Manager — 16,8 против 14,3 в III квартале. Активнее стали отзываться DevOps-специалисты (11,7 против 7,3) и Front End специалисты (73,5 против 36,4).

Количество откликов на AI/ML-вакансии уменьшилось — 4,2 против 10,1 в предыдущем квартале.

Среди нетехнических позиций снизилась конкуренция на Sales (11,6 против 14,2), но выросла на Support (11,3 против 8,9).

Какой опыт нужен работодателям

Больше всего вакансий в deftech предлагают кандидатам с опытом работы от 1 до 3 лет — 604 позиции. Также выросло количество вакансий для специалистов с опытом 3−5 лет: с 368 в III квартале до 485 в IV квартале.

Для кандидатов с опытом более 5 лет в IV квартале было открыто 233 вакансии — на 60 больше, чем в предыдущем квартале.

Для специалистов без опыта предложений гораздо меньше — всего 21 вакансия.

Традиционно больше всего специалистов ищут в Киеве — 1571 вакансия. Немного увеличилось предложение во Львове — со 103 III квартала до 159 в IV квартале. Относительно отдаленных вакансий динамика почти неизменная — 158 позиций против 173 в прошлом квартале.

