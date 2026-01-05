Центры рекрутинга ВСУ получили доступ к реестру «Оберег»: подписан закон Сегодня 16:31 — Казна и Политика

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4720-IX (законопроект № 14238), расширяющий перечень органов, которые ведут Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Целью документа является повышение эффективности работы центров рекрутинга Вооруженных сил Украины по набору граждан на военную службу по контракту. Закон должен обеспечить доукомплектование воинских частей мотивированным личным составом.

Кто получил доступ к реестру «Оберег»

Согласно закону, центры рекрутинга Вооруженных сил Украины включены в перечень субъектов, участвующих в ведении реестра «Оберег».

Это означает, что центры рекрутинга получают доступ к базе данных призывников, военнообязанных и резервистов для рекрутинга граждан на военную службу по контракту.

Ожидается, что такой подход позволит обеспечить адресный подбор кандидатов, ускорить процесс рекрутинга и перевести комплектование на цифровую модель с соблюдением требований законодательства и защиты персональных данных.

Кто будет вести Реестр призывников и резервистов

Законом внесены изменения в Закон Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов». В соответствии с ними органами ведения Реестра являются:

Министерство обороны;

районные и объединенные территориальные центры комплектования и социальной поддержки;

городские, районные в городе и объединенные городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки;

центры рекрутинга Вооруженных сил Украины;

Центральное управление СБУ и региональные органы СБУ;

соответствующие подразделения разведывательных органов Украины.

Статус и функции центров рекрутинга ВСУ

Изменениями Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» определено, что центры рекрутинга Вооруженных сил Украины являются отдельными подразделениями, которые образуются в видах и отдельных родах войск ВСУ и осуществляют ведение воинского учета.

Центры рекрутинга отвечают за реализацию задач по развитию возможностей набора граждан Украины на военную службу по контракту на должностях рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава.

Кроме того, они осуществляют набор в высшие военные учебные заведения, заведения высшего образования с военными институтами, факультетами, кафедрами и отделениями военной подготовки, а также в заведения профессионального высшего военного образования.

Напомним, ранее Finance.ua писал о том, что в начале 2026 года в Украине планируется ввести ряд важных изменений в сфере военной службы и социальной защиты защитников. Среди ключевых новшеств — переход на новую систему военных контрактов, повышение базового денежного довольствия и усиление поддержки ветеранов.

В частности, предполагается введение контрактов с четко определенными сроками службы — от 1 до 5 лет, а также гарантированная отсрочка от мобилизации на 12 месяцев после завершения длительного контракта. Отдельно обсуждается повышение базового денежного довольствия для новых контрактников до 50−60 тыс. гривен с сохранением всех дополнительных надбавок и боевых выплат.

