0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство утвердило новые контракты для военных

30
Правительство утвердило новые контракты для военных
Правительство утвердило новые контракты для военных
Правительство утвердило и направляет в Верховную Раду проект закона, которым вводятся новые контракты для военнослужащих, в частности, гарантированные четкие сроки службы и повышение выплат.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
Законопроект разработан Министерством обороны по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.

Детали новых контрактов

  • Контракт предлагается для солдат, сержантов и офицеров всех сил безопасности и обороны: ВСУ, НГУ, ГПСУ и других.
  • Срок контрактов — от одного до пяти лет. Отсрочка от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта при его заключении на 2−5 лет.
  • Ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в боевых операциях.
Правительство утвердило новые контракты для военных

Кто сможет заключить новые контракты

Новые контракты смогут заключить граждане, находящиеся в запасе, и резервисты, мобилизованные военнослужащие.
Воины, которые уже служат по контракту, смогут перезаключить их на новых условиях.

Когда это заработает

«Ожидаем оперативного принятия законопроекта народными депутатами. Рассчитываем, что система новых контрактов заработает в первом квартале 2026 года», — прокомментировал Шмыгаль.
Правительство утвердило новые контракты для военных
Ранее мы сообщали, что недавно в Украине официально заработала процедура принятия на военную службу по контракту граждан от 60 лет.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВоеннообязанныйВоеннослужащийКонтрактВоенная служба
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems