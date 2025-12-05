Правительство утвердило новые контракты для военных Сегодня 17:58

Правительство утвердило новые контракты для военных

Правительство утвердило и направляет в Верховную Раду проект закона, которым вводятся новые контракты для военнослужащих, в частности, гарантированные четкие сроки службы и повышение выплат.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Законопроект разработан Министерством обороны по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.

Детали новых контрактов

Контракт предлагается для солдат, сержантов и офицеров всех сил безопасности и обороны: ВСУ, НГУ, ГПСУ и других.

Срок контрактов — от одного до пяти лет. Отсрочка от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта при его заключении на 2−5 лет.

Ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в боевых операциях.

Кто сможет заключить новые контракты

Новые контракты смогут заключить граждане, находящиеся в запасе, и резервисты, мобилизованные военнослужащие.

Воины, которые уже служат по контракту, смогут перезаключить их на новых условиях.

Когда это заработает

«Ожидаем оперативного принятия законопроекта народными депутатами. Рассчитываем, что система новых контрактов заработает в первом квартале 2026 года», — прокомментировал Шмыгаль.

Ранее мы сообщали , что недавно в Украине официально заработала процедура принятия на военную службу по контракту граждан от 60 лет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.