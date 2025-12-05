День финансов: цены на квартиры с резервным электропитанием, МВФ оценил дефицит финансирования в Украине Сегодня 17:28

В пятницу, 5 декабря, мы разобрали основные цифры Государственного бюджета в новой статье Госбюджет-2026: ключевые цифры и риски, а также узнали, какие цены на квартиры с резервным питанием.

МВФ оценил дефицит финансирования в Украине

По оценкам МВФ, Украина будет испытывать общий дефицит финансирования до $136,5 млрд в течение 2026−2029 годов, когда должна действовать новая программа EFF.

«Клуб белого бизнеса»

252,5 млрд грн. Это 13% от общего размера Эти плательщики за январь по ноябрь 2025 года перечислили в сводный бюджетЭто 13% от общего размера налоговых поступлений.

Также стало известно, во сколько обойдется госбюджету деятельность народного депутата в 2026 году.

Цены на квартиры с резервным электропитанием

Отключение света осенью снова сделало актуальным спрос на автономное жилье. Речь идет о квартирах, где во время блэкаутов работает резервное питание, отопление или интернет. Больше всего такого жилья предлагают в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Харькове.

Рекордное расширение перечня техники

Минэкономики в шестой раз с начала года расширило перечень украинской промышленной техники и оборудования, 15% стоимости которых (без НДС) компенсирует покупателям государство. Дополнительные сведения смотрите по ссылке.

47% украинцев сократили расходы на базовые нужды

Во время войны украинцы стали внимательнее относиться к своим расходам. Многие сокращают потребление в основных категориях, однако в то же время стараются не отказывать себе в приятных мелочах, инвестициях в здоровье и опыт.

Нехватка рабочих рук

Европа стремительно стареет, а треть людей, выехавших из Украины — это дети и подростки. Если бы страны Европы не компенсировали старение и естественное сокращение населения за счет миграции. О деталях рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птухи Элла Либанова.

Как украинцы донатят

К Международному дню волонтера Опендатабот проанализировал, как изменились сборы и донаты в Украине на четвертый год полномасштабной войны. Общая тенденция остается положительной: несмотря на сложную экономическую ситуацию и эмоциональную усталость, объемы донатов не уменьшаются.

Netflix покупает Warner Bros. и HBO Max

Netflix готовится к крупнейшей сделке в истории Голливуда. Компания договорилась о покупке активов Warner Bros. Discovery за $72 млрд ($82,7 млрд с учетом долга). Если регуляторы дадут зеленый свет, рынок получит нового медиагиганта мирового масштаба.

