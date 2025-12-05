День финансов: цены на квартиры с резервным электропитанием, МВФ оценил дефицит финансирования в Украине
В пятницу, 5 декабря, мы разобрали основные цифры Государственного бюджета в новой статье Госбюджет-2026: ключевые цифры и риски, а также узнали, какие цены на квартиры с резервным питанием.
МВФ оценил дефицит финансирования в Украине
По оценкам МВФ, Украина будет испытывать общий дефицит финансирования до $136,5 млрд в течение 2026−2029 годов, когда должна действовать новая программа EFF.
«Клуб белого бизнеса»
Эти плательщики за январь по ноябрь 2025 года перечислили в сводный бюджет 252,5 млрд грн. Это 13% от общего размера налоговых поступлений.
- Также стало известно, во сколько обойдется госбюджету деятельность народного депутата в 2026 году.
Цены на квартиры с резервным электропитанием
Отключение света осенью снова сделало актуальным спрос на автономное жилье. Речь идет о квартирах, где во время блэкаутов работает резервное питание, отопление или интернет. Больше всего такого жилья предлагают в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Харькове.
Рекордное расширение перечня техники
Минэкономики в шестой раз с начала года расширило перечень украинской промышленной техники и оборудования, 15% стоимости которых (без НДС) компенсирует покупателям государство. Дополнительные сведения смотрите по ссылке.
47% украинцев сократили расходы на базовые нужды
Во время войны украинцы стали внимательнее относиться к своим расходам. Многие сокращают потребление в основных категориях, однако в то же время стараются не отказывать себе в приятных мелочах, инвестициях в здоровье и опыт.
Нехватка рабочих рук
Европа стремительно стареет, а треть людей, выехавших из Украины — это дети и подростки. Если бы страны Европы не компенсировали старение и естественное сокращение населения за счет миграции. О деталях рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птухи Элла Либанова.
Как украинцы донатят
К Международному дню волонтера Опендатабот проанализировал, как изменились сборы и донаты в Украине на четвертый год полномасштабной войны. Общая тенденция остается положительной: несмотря на сложную экономическую ситуацию и эмоциональную усталость, объемы донатов не уменьшаются.
Netflix покупает Warner Bros. и HBO Max
Netflix готовится к крупнейшей сделке в истории Голливуда. Компания договорилась о покупке активов Warner Bros. Discovery за $72 млрд ($82,7 млрд с учетом долга). Если регуляторы дадут зеленый свет, рынок получит нового медиагиганта мирового масштаба.
