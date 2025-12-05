ЕС не будет покупать газ из россии даже после наступления мира — еврокомиссар
Европейские законодатели на этой неделе согласовали историческое соглашение о полном отказе от российского газа до 2027 года. Страны-члены Европейского Союза не будут покупать российские газ, даже если будет достигнуто мирное соглашение между россией и Украиной.
Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен в интервью Euronews Europe Today.
Европа не вернется к импорту энергии из россии
Йоргенсен подчеркнул, что Европа не вернется к российскому газу, даже когда будет достигнуто мирное соглашение между россией и Украиной.
Он сообщил, что готовится новый законопроект о запрете российской нефти и его планируют представить в ближайшее время. В комментарии Euronews он назвал запрет на российский трубопроводный газ и сжиженный газ точкой невозврата для ЕС.
Йоргенсен напомнил, что после вторжения россии в феврале 2022 года цены на газ резко выросли, что стало сильным ударом для экономики Европы. Он отметил, что ЕС не должен повторять ошибку в зависимости от российского газа в будущем.
Позиция Венгрии
Венгрия заявила о намерении юридически обжаловать предложение Еврокомиссии. Йоргенсен отметил, что не понимает позицию Венгрии и Словакии и считает, что Европа должна действовать сообща, чтобы поддержать Украину.
Он также сообщил, что Еврокомиссия готова помочь государствам, которые могут столкнуться с рисками перебоев в поставках.
Постепенный отказ от российского газа
Ранее Finance.ua писал, что председательство Совета и представители Европейского парламента достигли предварительного соглашения по регламенту постепенного прекращения импорта российского природного газа.
По словам Йоргенсена, это позволит избежать негативных последствий. Согласно соглашению, с конца 2027 года в ЕС не должны поступать российский трубопроводный газ и LNG.
Для краткосрочных контрактов, заключенных до 17 июня, запрет на LNG вступит в силу с 25 апреля 2026 года, а на трубопроводный газ с 17 июня 2026 года.
Долгосрочные контракты на импорт LNG могут действовать до 1 января 2027 года, согласно девятнадцатому пакету санкций. Для долгосрочных контрактов на импорт трубопроводного газа запрет вступит в силу 30 сентября 2027 года.
При необходимости в зависимости от уровня заполнения газовых хранилищ срок могут перенести на 1 ноября 2027 года.
Поделиться новостью
Также по теме
ЕС не будет покупать газ из россии даже после наступления мира — еврокомиссар
Германия выделяет дополнительные 100 млн евро на срочный ремонт энергетики Украины
Турция на год продлила контракты на импорт газа из россии
Макрон предложил «зимний» мораторий для рф на удары по энергетике Украины
Биоэтанол в Украине: что это, как его вырабатывают и перспективы развития
Рада продлила НДС-льготу на импорт электрооборудования