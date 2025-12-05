ЕС не будет покупать газ из россии даже после наступления мира — еврокомиссар Сегодня 18:00 — Энергетика

ЕС не будет покупать газ из россии даже после наступления мира — еврокомиссар

Европейские законодатели на этой неделе согласовали историческое соглашение о полном отказе от российского газа до 2027 года. Страны-члены Европейского Союза не будут покупать российские газ, даже если будет достигнуто мирное соглашение между россией и Украиной.

Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен в интервью Euronews Europe Today

Европа не вернется к импорту энергии из россии

Йоргенсен подчеркнул, что Европа не вернется к российскому газу, даже когда будет достигнуто мирное соглашение между россией и Украиной.

Он сообщил, что готовится новый законопроект о запрете российской нефти и его планируют представить в ближайшее время. В комментарии Euronews он назвал запрет на российский трубопроводный газ и сжиженный газ точкой невозврата для ЕС.

Йоргенсен напомнил, что после вторжения россии в феврале 2022 года цены на газ резко выросли, что стало сильным ударом для экономики Европы. Он отметил, что ЕС не должен повторять ошибку в зависимости от российского газа в будущем.

Позиция Венгрии

Венгрия заявила о намерении юридически обжаловать предложение Еврокомиссии. Йоргенсен отметил, что не понимает позицию Венгрии и Словакии и считает, что Европа должна действовать сообща, чтобы поддержать Украину.

Он также сообщил, что Еврокомиссия готова помочь государствам, которые могут столкнуться с рисками перебоев в поставках.

Постепенный отказ от российского газа

Ранее Finance.ua писал , что председательство Совета и представители Европейского парламента достигли предварительного соглашения по регламенту постепенного прекращения импорта российского природного газа.

По словам Йоргенсена, это позволит избежать негативных последствий. Согласно соглашению, с конца 2027 года в ЕС не должны поступать российский трубопроводный газ и LNG.

Для краткосрочных контрактов, заключенных до 17 июня, запрет на LNG вступит в силу с 25 апреля 2026 года, а на трубопроводный газ с 17 июня 2026 года.

Долгосрочные контракты на импорт LNG могут действовать до 1 января 2027 года, согласно девятнадцатому пакету санкций. Для долгосрочных контрактов на импорт трубопроводного газа запрет вступит в силу 30 сентября 2027 года.

При необходимости в зависимости от уровня заполнения газовых хранилищ срок могут перенести на 1 ноября 2027 года.

