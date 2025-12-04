Рада продлила НДС-льготу на импорт электрооборудования Сегодня 09:14 — Энергетика

Верховная Рада продлила льготу на НДС для ввоза энергетического оборудования для строительства распределенной генерации на период 2026—2028 годов.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в Фейсбуке.

«Проголосовали НДС-льготу на импорт энергетического оборудования на 2026−2028 годы. Это касается оборудования для ветроэлектростанций, солнечных электростанций, установок хранения энергии, газопоршневой и газотурбинной генерации», — написал депутат.

Он отметил, что это будет способствовать большим инвестициям в энергетический сектор и более быстрому восстановлению и развитию энергосистемы.

Герус также добавил, что соответствующая правка была подана в законопроект № 14097, который в среду был проголосован во втором чтении.

Напомним, в июле 2024 года Верховная Рада освободила от уплаты налоговых и таможенных пошлин импорт оборудования для энергетики. Речь идет о ввозе электрогенераторного оборудования; оборудование для ветро- и солнечной генерации; аккумуляторов (кроме аккумуляторов малой мощности).

Укрінформ По материалам:

