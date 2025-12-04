Рада продлила НДС-льготу на импорт электрооборудования
Верховная Рада продлила льготу на НДС для ввоза энергетического оборудования для строительства распределенной генерации на период 2026—2028 годов.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в Фейсбуке.
«Проголосовали НДС-льготу на импорт энергетического оборудования на 2026−2028 годы. Это касается оборудования для ветроэлектростанций, солнечных электростанций, установок хранения энергии, газопоршневой и газотурбинной генерации», — написал депутат.
Он отметил, что это будет способствовать большим инвестициям в энергетический сектор и более быстрому восстановлению и развитию энергосистемы.
Герус также добавил, что соответствующая правка была подана в законопроект № 14097, который в среду был проголосован во втором чтении.
Напомним, в июле 2024 года Верховная Рада освободила от уплаты налоговых и таможенных пошлин импорт оборудования для энергетики. Речь идет о ввозе электрогенераторного оборудования; оборудование для ветро- и солнечной генерации; аккумуляторов (кроме аккумуляторов малой мощности).
