0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада продлила НДС-льготу на импорт электрооборудования

Энергетика
17
Верховная Рада продлила льготу на НДС для ввоза энергетического оборудования для строительства распределенной генерации на период 2026—2028 годов.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в Фейсбуке.
«Проголосовали НДС-льготу на импорт энергетического оборудования на 2026−2028 годы. Это касается оборудования для ветроэлектростанций, солнечных электростанций, установок хранения энергии, газопоршневой и газотурбинной генерации», — написал депутат.
Читайте также
Он отметил, что это будет способствовать большим инвестициям в энергетический сектор и более быстрому восстановлению и развитию энергосистемы.
Герус также добавил, что соответствующая правка была подана в законопроект № 14097, который в среду был проголосован во втором чтении.
Напомним, в июле 2024 года Верховная Рада освободила от уплаты налоговых и таможенных пошлин импорт оборудования для энергетики. Речь идет о ввозе электрогенераторного оборудования; оборудование для ветро- и солнечной генерации; аккумуляторов (кроме аккумуляторов малой мощности).
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems