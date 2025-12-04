0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Отопительный сезон в Украине: сколько жилых домов уже с теплом

Энергетика
14
Отопительный сезон в Украине: сколько жилых домов уже с теплом
Отопительный сезон в Украине: сколько жилых домов уже с теплом
По состоянию на 3 декабря в Украине идет полноценный отопительный сезон. В работе находится более 99% котельных. К теплоснабжению подключено 99,1% жилого фонда. Также 99,7% социальных объектов по всей стране уже получают тепло.
Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук во время брифинга, передает Суспільне.

Ситуация в прифронтовых регионах

Отопительный сезон стартовал и в прифронтовых регионах. При подготовке к зиме особое внимание было уделено обеспечению критической и социальной инфраструктуры альтернативными источниками генерации.
Также с мая было импортировано около 4,4 миллиарда кубометров газа для прохождения отопительного сезона, и к концу года этот показатель должен превысить 5 миллиардов кубометров.
Читайте также
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин. Так, Кабинет Министров установил специальную цену на газ для когенерационных установок в прифронтовых областях, упростил процедуру установления объектов распределенной генерации и возобновил конкурс на строительство генерирующей мощности.
По материалам:
suspilne.media
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems