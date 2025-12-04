Отопительный сезон в Украине: сколько жилых домов уже с теплом
По состоянию на 3 декабря в Украине идет полноценный отопительный сезон. В работе находится более 99% котельных. К теплоснабжению подключено 99,1% жилого фонда. Также 99,7% социальных объектов по всей стране уже получают тепло.
Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук во время брифинга, передает Суспільне.
Ситуация в прифронтовых регионах
Отопительный сезон стартовал и в прифронтовых регионах. При подготовке к зиме особое внимание было уделено обеспечению критической и социальной инфраструктуры альтернативными источниками генерации.
Также с мая было импортировано около 4,4 миллиарда кубометров газа для прохождения отопительного сезона, и к концу года этот показатель должен превысить 5 миллиардов кубометров.
Читайте также
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин. Так, Кабинет Министров установил специальную цену на газ для когенерационных установок в прифронтовых областях, упростил процедуру установления объектов распределенной генерации и возобновил конкурс на строительство генерирующей мощности.
