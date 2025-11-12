0 800 307 555
Украина договорилась об увеличении импорта электроэнергии из Европы до 2300 МВт

Энергетика
16
НЭК «Укрэнерго» согласовала с европейским системным оператором увеличение импорта электроэнергии. С декабря его объем составит 2300 МВт.
Об этом сообщил глава правления компании Виталий Зайченко во время брифинга.
По словам Зайченко, промышленные потребители могут пользоваться механизмом направленного импорта. Если они будут покрывать не менее 60% своего потребления за счет импортированной электроэнергии, то не будут подпадать под график ограничения мощности.
Руководитель «Укрэнерго» отметил, что защитные меры на энергообъектах показали высокую эффективность. Благодаря этому удалось сохранить в работе наиболее дорогостоящее оборудование энергосистемы.
В настоящее время максимальный объем импорта электроэнергии составляет 2100 МВт, однако из-за внутренних ограничений этот потенциал используется не полностью. В декабре доступная величина вырастет до 2300 МВт.
«Достигнута договоренность с европейским системным оператором об увеличении импорта. Это позволит гарантировать, что мы сможем получить необходимую помощь для энергосистемы в любой момент», — подытожил Зайченко.
