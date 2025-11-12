Украина договорилась об увеличении импорта электроэнергии из Европы до 2300 МВт Сегодня 05:05 — Энергетика

НЭК «Укрэнерго» согласовала с европейским системным оператором увеличение импорта электроэнергии. С декабря его объем составит 2300 МВт.

Об этом сообщил глава правления компании Виталий Зайченко во время брифинга.

По словам Зайченко, промышленные потребители могут пользоваться механизмом направленного импорта. Если они будут покрывать не менее 60% своего потребления за счет импортированной электроэнергии, то не будут подпадать под график ограничения мощности.

Руководитель «Укрэнерго» отметил, что защитные меры на энергообъектах показали высокую эффективность. Благодаря этому удалось сохранить в работе наиболее дорогостоящее оборудование энергосистемы.

В настоящее время максимальный объем импорта электроэнергии составляет 2100 МВт, однако из-за внутренних ограничений этот потенциал используется не полностью. В декабре доступная величина вырастет до 2300 МВт.

«Достигнута договоренность с европейским системным оператором об увеличении импорта. Это позволит гарантировать, что мы сможем получить необходимую помощь для энергосистемы в любой момент», — подытожил Зайченко.

