К некоторым потребителям не будут применять графики отключения света

Энергетика
Отключение света не будут применяться при 80% покрытии генерацией
Потребители электроэнергии, обеспеченные распределенной генерацией по меньшей мере на 80% в пределах одной линии электроснабжения, не будут включены в графики почасовых отключений.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль.
«Правительство по инициативе Министерства энергетики внесло соответствующие изменения в нормативные акты. Они наработаны на выполнение решения Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области», — сообщил Шмыгаль.

Стимулирование распределенной генерации

Таким образом, государство поощряет установку новых объектов распределенной генерации и привлечение их мощностей к общей энергосистеме.
«Это сделает нашу энергетику более сильной и устойчивой к вражеским атакам и обеспечит дополнительный ресурс для балансировки генерации и потребления», — пояснил министр энергетики.
Также правительство вводит механизм, гарантирующий, что преимуществами воспользуются именно те, кто имеет на это право. Оператор системы распределения будет анализировать фактические объемы покрытия распределенной генерацией потребителей.
«Если они составят менее 80%, к таким линиям применят почасовые графики», — подытожил Шмыгаль.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на генерального директора энергоснабжающей компании Yasno Сергея Коваленко писал, что сейчас в Киеве действуют временные графики отключений электроэнергии, спрогнозировать возврат к постоянным графикам трудно из-за стабильно сложной ситуации в энергосистеме.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергияШмыгаль
