Банки прогнозируют рост цен на нефть до 100−120 долларов из-за конфликта на Ближнем Востоке

Энергетика
55
Мировые цены на нефть выросли после обострения конфликта на Ближнем Востоке. В понедельник на открытии торгов фьючерсы на нефть Brent поднимались более чем на 13% до более чем 82 долларов за баррель. Рынок ожидает длительной волатильности из-за рисков перебоев поставок через Ормузский пролив.
Об этом пишет Bloomberg.
Танкерные перевозки через пролив фактически остановились в конце недели после эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном. Через Ормузский пролив каждый день проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
Иран заявил, что водный путь остается открытым, но в то же время взял на себя ответственность за атаки на три нефтяных танкера 1 марта. После объявления США морской зоны предупреждения большинство судовладельцев приостановили рейсы из-за этого узкого транспортного коридора.

Прогнозы банков и аналитиков

Аналитики крупных финансовых учреждений ожидают повышенной нестабильности на нефтяном рынке и дальнейшего роста цен.
Citigroup повысил краткосрочный прогноз цены Brent на 15 долларов до 85 долларов за баррель. В банке ожидают, что в ближайшее время цены будут колебаться в диапазоне 80−90 долларов из-за рисков для энергетической инфраструктуры и перебоев поставок через Ормузский пролив.
По оценке банка, при ударах по нефтяной инфраструктуре цены могут вырасти до 120 долларов за баррель.
Rystad Energy допускает, что в случае длительных перебоев транспортировки через Ормузский пролив цена нефти может превысить 100 долларов за баррель. Аналитики отмечают, что дополнительные объемы добычи стран OPEC+ могут не компенсировать дефицит, поскольку значительная часть поставок также проходит через пролив.
Goldman Sachs оценивает текущую геополитическую премию в цене на нефть примерно в 18 долларов за баррель. Такой уровень соответствует сценарию полного прекращения танкерных перевозок через Ормузский пролив в течение шести недель.
По оценкам банка, рынок фактически закладывает в цены возможное сокращение мировых поставок примерно на 2,3 млн. баррелей в сутки в течение года.
Аналитики также отмечают, что перебои могут оказать существенное влияние на рынки дизельного топлива, авиационного топлива и нефтехимического сырья. В прошлом году через Ормузский пролив транспортировали около 9% мировых поставок дизтоплива и около 18% авиационного топлива.

Риски длительных перебоев поставок

Аналитики Wood Mackenzie отмечают, что возобновление полноценных поставок через Ормузский пролив может занять несколько недель даже при благоприятном развитии событий. Если движение танкеров быстро не возобновится, цены могут превысить 100 долларов за баррель.
JPMorgan считает, что нынешние перебои носят преимущественно предохранительный характер и связаны с повышением страховых рисков для судоходства. По оценкам банка, если конфликт будет продолжаться более трех недель, страны Персидского залива могут исчерпать резервные мощности по хранению нефти и будут вынуждены сокращать добычу.
По материалам:
Finance.ua
НефтьЭкспорт нефти
