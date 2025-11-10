В Нафтогазе оценили ситуацию с газом в Украине Сегодня 18:00 — Энергетика

В Нафтогазе оценили ситуацию с газом в Украине

Ситуация с газоснабжением в Украине остается стабильной, несмотря на массированные атаки россии.

Об этом сообщила член наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Наталья Бойко во время специальной сессии Киевского форума безопасности, посвященной энергетической ситуации, передает «Интерфакс-Украина».

«В моем понимании по газу ситуация не столь критична, какой бы могла быть. И это благодаря совместной работе нашей команды, правительства и наших международных партнеров», — сказала Бойко.

Она отметила, что все усилия направлены и на восстановление оборудования после атак и на обеспечение импортного ресурса.

Напомним, компания «Нафтогаз Украины» и польская Orlen подписали соглашение о поставках не менее 300 млн кубометров сжиженного природного газа (LNG) из США.

Подписание соответствующего меморандума касается не только неотложных потребностей, но и открывает возможности для долгосрочного сотрудничества в направлении диверсификации маршрутов поставок и укрепления энергетической безопасности Европы при поддержке США.

