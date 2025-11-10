0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Нафтогазе оценили ситуацию с газом в Украине

Энергетика
130
В Нафтогазе оценили ситуацию с газом в Украине
В Нафтогазе оценили ситуацию с газом в Украине
Ситуация с газоснабжением в Украине остается стабильной, несмотря на массированные атаки россии.
Об этом сообщила член наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Наталья Бойко во время специальной сессии Киевского форума безопасности, посвященной энергетической ситуации, передает «Интерфакс-Украина».
«В моем понимании по газу ситуация не столь критична, какой бы могла быть. И это благодаря совместной работе нашей команды, правительства и наших международных партнеров», — сказала Бойко.
Читайте также
Она отметила, что все усилия направлены и на восстановление оборудования после атак и на обеспечение импортного ресурса.
Напомним, компания «Нафтогаз Украины» и польская Orlen подписали соглашение о поставках не менее 300 млн кубометров сжиженного природного газа (LNG) из США.
Подписание соответствующего меморандума касается не только неотложных потребностей, но и открывает возможности для долгосрочного сотрудничества в направлении диверсификации маршрутов поставок и укрепления энергетической безопасности Европы при поддержке США.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems